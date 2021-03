Kuo annonce le casque Apple VR en 2022 pour 1000 $ et les Apple Glass pour 2025

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

2

Si vous suivez l'actualité Apple sur notre blog, vous n'êtes pas sans savoir que la Pomme prépare secrètement deux nouveaux projets autour de la VR (réalité virtuelle) et de l'AR (réalité augmentée). Ainsi, deux produits devraient prochainement voir le jour, prenant la forme d'un casque pour les jeux, mais également de lunettes portant le nom d'Apple Glass.

Publicité

Aujourd'hui, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo publie une nouvelle note autour de ces deux joujoux, avec une estimation de date de sortie, mais également un semblant de prix.

Ming-Chi Kuo évoque le casque Apple VR et les Apple Glass

L'analyste Ming-Chi Kuo vient de publier une nouvelle note à destination des investisseurs dans laquelle il parle de la feuille de route d'Apple concernant les produits de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Le premier point évoque donc le casque AR et VR dont les rumeurs parlaient d'une sortie dès l'année prochaine. L'homme va également dans ce sens en misant sur une commercialisation dès 2022.

Si Apple parvient à résoudre les problèmes techniques importants, le poids du produit final sera réduit à 100 à 200 grammes.

Le casque AR et VR utilisera des écrans micro-OLED de Sony et disposerait d'une « puissance de calcul et d'un stockage indépendants », capable donc de se passer d'un iPhone pour fonctionner.

Bien qu'Apple se soit concentré sur l'AR, nous pensons que les spécifications matérielles de ce produit peuvent offrir une expérience immersive nettement meilleure que les produits VR existants. Nous pensons qu'Apple pourrait intégrer fortement ce casque avec des applications liées à la vidéo (par exemple, Apple TV +, Apple Arcade, etc.) comme l'un des principaux arguments de vente.

En termes de prix, Kuo pense qu'on devrait se situer à une équivalence au tarif d'un iPhone haut de gamme, soit autour de 1 000$.



Les lunettes AR, connues sous le nom d'Apple Glass, devraient voir le jour d'ici 2025 « au plus tôt », offrant une « expérience AR optique transparente » pour superposer les éléments AR sur le monde réel. Kuo dit que les lunettes AR « pourraient avoir » une puissance de calcul et un espace de stockage indépendants et seront probablement positionnées comme un produit mobile.



L'homme évoque également des lentilles de contact AR après 2030 bien qu'il n'est « aucune visibilité pour le calendrier de lancement » pour le moment.



Source