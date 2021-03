Queen: Rock Tour : montez sur scène avec Freddie Mercury

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Guillaume Gabriel

"We will, we will rock you"... Qui n'a jamais entendu cette célèbre chanson du groupe Queen ? Véritable référence du rock anglais, on ne compte plus les titres connus mondialement provenant de Freddy Mercury et de ses acolytes.



"Bohemian Rhapsody", "We Are the Champions" ou encore ""Radio Ga Ga"" : autant de morceaux à retrouver dans le nouveau jeu Queen: Rock Tour (v1.1.1, 838 Mo, iOS 11.0), sorti sur l'App Store la semaine dernière. On parle bien sûr d'un jeu de rythme qui offre une équivalence à Rock Band ou Guitar Hero, mais directement sur nos smartphones.



Voici le trailer :

Queen: Rock Tour vous fait revivre les grands morceaux de Queen

Montez sur scène avec le groupe —Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon— et déchaînez vos talents musicaux pour jouer des riffs de guitare poignants, des solos de batterie palpitants, et bien plus. Vous n'avez qu'à toucher les notes en rythme !

Développé par UMG Recordings, Queen: Rock Tour est la belle surprise de l'App Store, permettant de revivre les plus grands morceaux du groupe Queen au travers d'une campagne comprenant 20 chansons classiques et qui retrace l'histoire des compères.



Un immanquable pour les nombreux fans du groupe, mais également pour les amateurs de jeux de rythme !

