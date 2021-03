watchOS 7.3.2 et macOS 11.2.3 sont disponibles pour tous les utilisateurs

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Réagir

C'est la soirée des nouvelles mises à jour logicielles ! Après la publication d'iOS 14.4.1, Apple enchaine avec la publication de la version watchOS 7.3.2 et de macOS 11.2.3 pour tous les utilisateurs éligibles. Au programme, on retrouve essentiellement des correctifs de sécurité pour améliorer la protection des appareils concernés face aux attaques.

Publicité

Il est temps de mettre à jour votre Apple Watch et votre Mac

Ne vous attendez pas à des nouveautés révolutionnaires dans les mises à jour qu'a publié Apple ce soir. En effet, les seuls réels changements sont plutôt de l'ordre de la sécurité. Que ça soit pour iOS, watchOS ou encore macOS, le géant californien s'est concentré dans la protection de vos données.

Régulièrement, les équipes d'Apple découvrent des failles qui sont exploitées ou qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'être, immédiatement des mises à jour qui corrigent les anomalies entrent en conception pour être publié le plus rapidement possible.



Dans la description des mises à jour de watchOS 7.3.2 et macOS 11.2.3, Apple rappelle l'importance de mettre à jour son appareil pour maintenir une sécurité optimale.

Pour les utilisateurs d'Apple Watch, rendez-vous dans l'application "Watch" sur votre iPhone. Puis allez dans Général et Mise à jour logicielle. Vous pourrez après lancer le téléchargement et l'installation de la mise à jour !

En ce qui concerne les utilisateurs de Mac, rendez-vous dans À propos de ce Mac et Mise à jour de logiciels.

Pour rappel, le déploiement est en cours. Patientez un peu si vous n'avez pas encore la mise à jour de disponible.