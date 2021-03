Apple remporte un brevet pour les futurs MacBook avec des zones haptiques

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

On le sait, Apple nous réserve encore de belles surprises dans le futur, notamment sur de nouveaux produits comme son casque AR/VR, ses Apple Glass, ou encore son Apple Car. Cependant, il ne faut pas négliger les produits existants qui grandissent et qui ont le droit à l'implémentation de nouvelles technologies.

Aujourd'hui, nous allons parler des Macbook, avec la parution d'un nouveau brevet remporté par la Pomme et qui laisse penser que les ordinateurs portables auront le droit à des zones haptiques.

Un nouveau brevet pour des zones haptiques sur les MacBook

Aujourd'hui, le Bureau américain des brevets et des marques a officiellement accordé à Apple un brevet concernant les futurs MacBook. Bien sûr, comme pour tous dépôts de brevet, il n'est pas sûr que la Pomme s'en serve réellement, mais ce dernier mérite une attention toute particulière.



Il concerne une ou plusieurs zones d'entrée qui fonctionnent également pour fournir des haptiques spatialement localisées via le Taptic Engine. Imperceptible de l'extérieur, cette dernière se dévoile uniquement par une personne touchant une zone active.



Chaque touche dans l'un des espaces active ce retour, comme le montre le schéma ci-dessus. Un ajout qui rendrait l'expérience encore plus immersive pour les utilisateurs, comme c'est notamment le cas avec l'écran de l'iPhone.