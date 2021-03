Arcana Tactics : le nouveau jeu de GAMEVIL disponible sur l'App Store

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Le studio GAMEVIL est très connu sur le marché du jeu mobile, avec notamment des créations comme ZENONIA, TALION ou encore l'excellent Project Cars GO. Aujourd'hui, les développeurs reviennent sur le devant de la scène avec le nouveau Arcana Tactics (v1.0.4, 903 Mo, iOS 10.0), disponible depuis quelques heures sur l'App Store.

On parle d'un RPG stratégique sous la forme de cartes comprenant des héros qu'il vous faudra maitriser et combiner pour venir à bout de vos adversaires. Voici une vidéo gameplay du jeu :

Arcana Tactics : le nouveau RPG de GAMEVIL

Plus vous jouez, mieux ce sera ! Un RPG stratégique avancé qui sera un vrai défi pour les joueurs tels que vous ! Montrez de quoi vous êtes capable ! Concevez la stratégie ultime à l'aide de vos héros, arcanes et devises !

Ainsi, il faudra choisir parmi 70 cartes pour construire votre jeu, avec une grande variété de héros : Archère, Paladin, Marionnettiste, Vampire et bien d'autres encore. Comportant plus de 139 héros, chacun possédant leur superbe illustration et des pouvoirs spéciaux...



Arcana Tactics embarque un mode Histoire, des quêtes, l'Arène et un mode Multijoueur pour une durée de vie illimitée. Le jeu est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés !



