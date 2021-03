iPhone 12 : la production commence dans quelques semaines en Inde

Depuis sa création, Apple a toujours compté sur la Chine pour l'assemblage de ses produits, un pays où les salaires sont bas et où on peut facilement trouver des partenaires fiables. Cependant, depuis que Donald Trump a fait un tour à la Maison-Blanche, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a permis d'ouvrir les yeux à Apple. Le géant californien a compris qu'on pouvait trouver d'autres pays aux salaires tout aussi avantageux et aux gouvernements parfois très conciliants en échange de créations d'emplois.

L'iPhone 12 made in India

Jusqu'ici, l'Inde était essentiellement choisi pour la production des anciennes générations d'iPhone. Au vu de la qualité et du respect du rythme de la production, la firme de Cupertino souhaite maintenant passer à l'étape suivante en proposant une plus grosse responsabilité à son partenaire Wistron.

Celui-ci va désormais s'occuper de la production de l'iPhone 12, c'est la première fois qu'Apple prend la décision de produire la dernière génération d'iPhone en Inde. Cette décision montre à nouveau la volonté d'Apple de se séparer progressivement de la Chine pour s'envoler vers de nouveaux pays où on retrouve les mêmes avantages (et parfois mieux !).

Un porte-parole d'Apple s'est exprimé au Punjab News Express, l'entreprise affirme être fière de lancer la production de l'iPhone 12 en Inde pour les clients locaux. Le géant californien dit s'engager à "fabriquer les meilleurs produits et services au monde pour le plus grand plaisir de ses clients".



Comme vous l'avez vu dans la déclaration ci-dessus, la production en Inde sera exclusivement réservé au réapprovisionnement des stocks en local. Nous ne retrouverons pas d'iPhone 12 made in India en Europe ou aux États-Unis.



À noter que la part de marché d'Apple a doublé à la fin de l'année dernière. L'iPhone est passé de 2% à 4%. Si cela parait très faible, cela s'explique par l'engouement autour des smartphones au prix plus abordables comme ce que propose Xiaomi ou encore Huawei. Il faut rappeler que l'Inde est un pays aux revenus faibles qui est encore plus fragilisé en période de pandémie.

Malgré tout, Apple garde le cap et compte bien progresser dans le pays le plus peuplé du monde. Le géant californien a expédié 1,5 millions d'iPhone en Inde au T4 2020 et compte bien faire mieux pour les trimestres à venir.