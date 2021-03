L'Apple Watch sauve la vie d'un homme qui était tombé dans une rivière gelée

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Les belles histoires s'accumulent pour la montre connectée d'Apple. Après avoir permis à un nombre incalculable d'utilisateurs de détecter des problèmes cardiaques, l'Apple Watch prouve (une fois encore) sa fiabilité quand son propriétaire est en danger. La belle histoire d'aujourd'hui nous vient du New Hampshire, l'État américain est confronté à de fortes baisses de températures depuis plusieurs semaines.

Publicité

Un homme tombe dans une rivière et se retrouve piégé à travers la glace

Il y en a qui sont passionnés de football, de basket ou encore de tennis et puis il y a ceux qui dès qu'ils en ont l'occasion profitent pour faire du patin à glace. C'est la passion de William Rogers, chaque hiver, l'homme profite des chutes de températures pour trouver des rivières gelée afin de faire du patin dessus. Jusqu'ici, Rogers n'avait jamais eu de problème au point d'appeler les secours, cependant lors de sa dernière sortie, un incident a eu lieu. Croyant que la rivière Salmon Falls était bien glacée et ne poserait aucune difficulté, Rogers a patiné sur un endroit où la glace était particulièrement fragile, le problème c'est que celui-ci est passé à travers la glace et n'a pas pu en sortir tout seul !

Pris de panique, l'expert du patin va se répéter en boucle qu'il faut trouver une solution le plus rapidement possible, puisque n'oublions pas que l'eau est terriblement froide, plus Rogers reste à travers la glace et plus il risque l'hypothermie.

Muni d'une Apple Watch Series 6, l'homme va avoir l'idée de demander à Siri de composer le 911 afin d'être mis en relation avec les urgences. Immédiatement, l'assistant vocal va émettre l'appel et une personne va prendre en charge l'alerte de William Rogers.



Une fois transmis aux pompiers sur le terrain, le propriétaire de l'Apple Watch prévient qu'il n'a plus que 10 minutes avant de ne plus pouvoir répondre.

Finalement, grâce aux nombreuses indications communiquées par Rogers, les pompiers ont pu intervenir en seulement 5 minutes après que Siri est déclenché l'appel.



Source