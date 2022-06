L'Apple Watch sauve la vie d'un kayakiste australien qui s'était perdu en pleine mer

Grâce aux différentes fonctionnalités et système d'alerte qu'est capable de gérer l'Apple Watch, la montre connectée d'Apple est devenue un véritable ange gardien au quotidien. La dernière histoire en date nous vient de l'Australie, un kayakiste un peu trop aventureux s'est retrouvé bloqué en pleine mer sans son smartphone. Heureusement, il avait son Apple Watch au poignet !

Encore une belle histoire grâce à l'Apple Watch

Plus le temps passe et plus ce genre d'histoire devient récurrente, au point de se dire que détenir un Apple Watch augmente nos chances de survie dans des situations critiques.

La plus récente affaire qui concerne la montre d'Apple mentionne un kayakiste australien originaire de Nouvelle-Galles du Sud. Celui-ci s'est aventuré avec un ami en pleine mer pendant une période sensible où la baignade et les sports en mer étaient déconseillés par les autorités locales à cause des courants qui pouvaient être particulièrement forts.



Amateur de frissons et de sport extrême, le jeune kayakiste a tout de même pris la décision d'aller en mer pour profiter des vagues et passer une après-midi inoubliable.

Le problème, c'est que la petite expédition est rapidement devenue incontrôlable, le propriétaire de l'Apple Watch a été séparé de son ami et les vagues l'ont progressivement éloigné de la côte. Les secours ont expliqué que l'embarcation a été prise dans des courants qui ont empêché l’australien de rejoindre la rive.

Constatant qu'il était impuissant face aux vagues et qu'il se situait à 2 kilomètres de la plage, le kayakiste a pris la décision de se servir de ce qu'il avait au poignet : son Apple Watch. Connaissant la fonctionnalité "Appel des services d'urgence", il est resté appuyé pendant plusieurs secondes sur le bouton qui se trouve sur le côté droit de l'Apple Watch en dessous de la Digital Crown.



L'Apple Watch a immédiatement compris que son utilisateur était en danger et a émis un appel vers les services d'urgences australien. Après plusieurs heures d'attente qui semblaient interminables (dû à la localisation difficile), des membres de Surf Lifesaving NSW ont réussi à trouver et sauver le jeune homme avec un hélicoptère.



Lors de l'intervention, les secouristes ont remarqué que l'homme était extrêmement fatigué suite à ses heures de lutte pour tenter de rejoindre la côte et qu'il était en légère hypothermie.

Le jeune australien a choisi de ne pas se faire hospitaliser, il a demandé à rentrer chez lui et retrouver rapidement son ami qui avait réussi à regagner la côte en toute sécurité.



Grâce à l'Apple Watch, le kayakiste a pu contacter les secours et transmettre une position plus ou moins précise au service des secours. Sans la montre connectée d'Apple, le jeune australien aurait peut-être pu être sauvé, mais probablement dans un état bien plus grave que dans lequel il a été retrouvé par les secouristes.



Via