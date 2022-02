L'Apple Watch sauve un homme d'une chute de vélo à Los Angeles

Il y a 3 heures

Apple Watch

Julien Russo

Réagir



Quand Apple a conçu la fonctionnalité "détection de chute" sur sa montre connectée, la firme de Cupertino ne s'attendait probablement pas à autant de bons retours et de vies sauvées. Chaque mois, une nouvelle histoire est relayée par une personne victime d'un accident ou d'un service de secours qui souhaite partager l'expérience de recevoir un appel à l'aide de Siri.

Un homme retrouvé inconscient en pleine nuit

L'histoire est racontée par la police d'Hermosa Beach dans le comté de Los Angeles en Californie. En pleine nuit, l'équipe d'intervention a reçu un appel du central leur indiquant que le numéro d'urgence (911) venait d'être utilisé par une intelligence artificielle, celle-ci informait une potentielle personne en danger à une localisation précise.



Exécutant les ordres, plusieurs policiers se sont immédiatement rendus à l'endroit où l'accident aurait eu lieu. Après une fouille de la zone, la police va trouver un homme allongé au sol avec du sang autour de la tête, ils vont rapidement comprendre que cette personne est tombée de son vélo et n'a pas réussi à se protéger la tête avant l'impact.



L'équipe de policiers a tout de suite appelé le central via leur radio pour demander l'intervention d'une ambulance afin d'emmener le cycliste vers l’établissement de santé le plus proche. L'histoire raconte que l'homme a passé plusieurs jours à l'hôpital avant de ressortir et reprendre le cours de sa vie.

Pour comprendre comment les faits se sont déroulés, il faut s'intéresser à la détection de chute de l'Apple Watch. Sur tous les modèles de la Series 4 ou supérieur, Apple propose cette fonctionnalité révolutionnaire qui permet de déclencher un appel automatique vers le numéro d'urgence de son pays.

Avant de réaliser cette procédure, l'Apple Watch vous envoie une notification d'alerte vous demandant si vous êtes conscient, la montre va se mettre à vibrer, faire beaucoup de bruit et cela pendant 60 secondes.

Si vous ne réagissez pas, la montre connectée vous considère comme étant inconscient et ne pouvant pas appeler à l'aide ou vous relever. C'est précisément à ce moment-là qu'elle prend le relais et émet un appel vers les urgences.



Une fois l'appel émis, le standardiste qui recevra la communication aura la voix de Siri avec des détails sur votre situation actuelle et surtout l'emplacement géographique qui permettra d'envoyer les secours.



Pour entrer plus en détail sur la détection de chute, Apple a associé watchOS aux divers composants internes qui permettent de détecter les mouvements spécifiques et l'impact. Dès qu'un composant perçoit une potentielle chute, il envoie instantanément l'information au logiciel qui provoque le lancement des 60 secondes afin de vérifier si vous êtes toujours réactif.