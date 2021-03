ASUS ROG Phone 5 : encore plus tourné vers les joueurs Android

Il était très attendu par les gamers mobiles, le nouveau smartphone d'Asus, le ROG Phone 5, vient d'être dévoilé. Et comme les précédentes versions, il s'agit d'un téléphone entièrement tourné vers les jeux vidéo avec des performances de premier plan.



Le ROG Phone 5 est notamment doté d'un processeur Snapdragon 888, d'un écran 144 Hz, d'un nouveau système de refroidissement, et de nombreuses fonctionnalités spécifiques.

Le Asus ROG Phone 5 est officiel

Parmi les modèles confidentiels, le ROG Phone d'Asus fait vraiment figure de modèle unique. Tourné vers les joueurs, il s'améliore chaque année avec de petits plus qui le rendent très attachant. Mais haut de gamme oblige, il faudra y mettre le prix.



Cette année, on ne parle pas d'un ROG Phone mais de la série ROG Phone avec trois versions.

SoC 5G Qualcomm®Snapdragon™ 888

Écran SAMSUNG AMOLED 144 Hz

Haut-parleurs frontaux stéréo de qualité audiophile

Boutons multiples pour un contrôle total

Un design de carte mère centré avec une batterie de 6000 mAh

Des fonctionnalités choisies et créées pour les vrais joueurs

APN Triple objectif

De la puissance signée Qualcomm

Pour commencer, il faut savoir qu'Asus a doté son ROG Phone 5 de la dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon 888 qu'on trouve chez Samsung et son Galaxy S21 ainsi que sur le dernier Xiaomi Mi 11. Par rapport à la génération précédente, le téléphone d'Asus voit ses performances bondir de 35 % sur la partie GPU et de 25 % sur le CPU. Autre nouveauté, les ASUS ROG 5 sont compatibles avec la 5G, et bénéficient également des fonctionnalités Elite Gaming de Qualcomm.

Pour profiter à fond des possibilités dans les derniers jeux, ASUS a jugé bon de revoir le système de refroidissement. Il s'agit d'un système de chambre à vapeur que l'on devrait retrouver sur l'iPhone 13. Autre point notable, la conception intérieure a été revue pour une meilleure dissipation de la chaleur. La batterie est divisée en deux et le processeur est placé de manière centrale afin qu'il puisse s'exprimer au mieux. Toujours sur ce point, l'accessoire AeroActive Cooler (cf photo plus bas) a subi quelques modifications pour faire baisser de 10 degrés supplémentaires la température du processeur.



A noter que comme c'est le cas depuis le ROG 3, les téléphones de la marque affichent de 8 à 16 Go de RAM pour épauler le processeur.

Ergonomie améliorée pour les jeux

L’ASUS ROG Phone 5 n'innove pas vraiment du point de vue de l'écran avec une dalle AMOLED qui affiche toujours un taux de rafraîchissement de 144 Hz (l'iPhone 12 se contente de 60 Hz) mais la dalle qui est fournie par Samsung est compatible HDR10+ et affiche un temps de réponse de 1ms seulement ! Pas mal pour profiter des 6,78 pouces en résolution 2K. Mieux, la partie tactile de l'écran est rafraîchi 300 fois par seconde, pour être le plus réactif possible. Asus annonce une latence de 24,3 ms en touché et de 18 ms en glissé. Et la protection est assurée par le verre Gorilla Glass Victus, le même que celui des iPhone 12.



Si le confort visuel est là, les joueurs vont pouvoir surtout apprécier les améliorations spécifiques comme les AirTriggers. Ce sont des boutons positionnés comme des gâchettes qui peuvent soulager l'écran tactile et faciliter la prise en main. De plus, les ROG Phone 5 Pro et le ROG Phone 5 Ultimate proposent même des capteurs tactiles arrières pour simuler les boutons L2/R2. Ces deux modèles ont même un écran matriciel supplémentaire au dos pour des animations personnalisées.



Autre élément de gameplay, la position du téléphone peut influer sur un jeu selon la configuration qu'on aura choisi. Un geste vers vous peut déclencher le freinage dans une simulation automobile.

Une autonomie normale

En ce qui concerne l’autonomie, ASUS promet une journée complète avec le ROG Phone 5 grâce à une batterie de 6 000 mAh, qui prend en charge la recharge rapide à 65 Watts. La recharge complète de 0 % à 100 % se fait en moins d’une heure. Évidemment, la batterie tiendra pour les gros joueurs et si vous tirez trop dessus pendant que vous recharger le téléphone, Asus a pensé à baisser la puissance pour éviter toute surchauffe.

Une photo au niveau

Dernier point important avec l'appareil photo. ASUS ne s'est pas cassé la tête et propose le même matériel que sur le précédent téléphone. Au lieu de tout révolutionner, le constructeur a optimisé le traitement numérique de l’image tout en gardant les composants en place. On trouve donc un capteur frontal de 24 mégapixels et un triple APN au dos avec un capteur de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels, et un macro de 5 mégapixels.

Prix et date de sortie

Les trois ASUS ROG 5 ne décevront pas les gamers avec une gamme assez proche qui permet de proposer un prix compris entre 799€ et 999€ selon vos besoins et votre budget. L'idée de boutons physiques et sensitifs serait un gros plus sur un futur iPhone, mais Apple ne semble pas vouloir s'y pencher.



En France, l’ASUS ROG Phone 5 sera vendu à partir du 29 mars avec le ROG Phone 5 16 Go /256 Go au prix de 999 €. Ensuite, on trouvera le ROG Phone 5 12 Go / 256 Go mi avril au prix de 899 €, et enfin, le ROG Phone 5 8 Go / 128 Go en mai au prix de 799 €. Les versions Pro et Ultimate arriveront à peu près en même temps que les derniers cités à cause de la pénurie de composants. Asus n'étant pas aussi bon client qu'Apple ou Samsung au niveau des puces mobiles.