Le Sonos Roam est disponible au tarif de 179€ (AirPlay 2, recharge Qi, Alexa...)

On vous en avait parlé il y a quelques jours grâce à une petite fuite avant l'annonce officielle, Sonos vient de lever le voile sur sa nouvelle enceinte connectée que vous allez pouvoir transporter partout avec vous ! L'enceinte portable se place sur le marché du haut de gamme avec plusieurs fonctionnalités spécialement dédiées aux utilisateurs Apple, mais aussi aux utilisateurs Android.

Sonos Roam

Nous avons peut-être la solution pour vous. Sonos vient de dévoiler son dernier modèle baptisé "Roam", cette nouvelle enceinte connectée à tous les arguments pour se placer comme l'un des modèles plus intéressants. En plus de ses performances audio, la Sonos Roam possède des spécifications qui vont forcément attirer votre attention.



Dans un premier temps, la nouvelle enceinte propose 2 amplificateurs numériques de classe H, un tweeter pour une réponse en hautes fréquences claire et précise et un mid-woofer pour la garantie d'une restitution fidèle des fréquences médium.



Grâce au calibrage automatique Trueplay, le son du Sonos Roam s'ajuste automatiquement en fonction de l'endroit où vous êtes et de la musique que vous écoutez. Profitez d'un son particulièrement détaillé et parfaitement équilibré.

Sonos a aussi intégré plusieurs micros qui seront capables de reconnaitre une voix, même quand celle-ci se trouve à plusieurs dizaines de mètres. Le fabricant a ajouté ce détail pour les assistants vocaux proposés par l'enceinte.

Sonos a poussé les caractéristiques au maximum au niveau de la connectivité. Le fabricant sait que les consommateurs cherchent aujourd'hui bien plus qu'une simple enceinte qui diffuse de la musique. Le besoin se porte maintenant sur une enceinte capable de se connecter à un smartphone et qui peut répondre à des questions simples comme la météo de demain ou donner les dernières actualités.

Pour répondre à tous les profils, Sonos Roam prend en charge Amazon Alexa et Google Assistant. Malheureusement, pas de Siri, l'ouverture de l'assistant vocal chez Apple ce n'est toujours pas prévu. On ne peut pas blâmer Sonos sur ce coup !

L'enceinte portable est aussi capable de se connecter à un réseau Wi-Fi et possède également le Bluetooth 5.0, pour les utilisateurs Apple, vous pourrez profiter du AirPlay 2. Il sera possible d'envoyer de la musique vers votre Sonos Roam, mais aussi d'autres appareils compatibles AirPlay 2.



Niveau autonomie, le fabricant assure qu'elle est capable de lire un contenu audio pendant 10 heures sans aucune interruption (il n'est pas mentionné combien de temps prend une charge complète).

Une protection contre la poussière et l'eau

La Sonos Roam est portable, ce qui signifie que vous pouvez l'emporter partout. Elle peut être confrontée à de la pluie ou à des éclaboussures dû à un plongeon dans une piscine.

La Roam est certifié IP67, cela veut dire qu'elle possède une étanchéité totale à la poussière et peut résister à une immersion sous l'eau jusqu'à 1 mètre pendant une durée totale de 30 minutes.

Au niveau des dimensions, elle ne va pas vous encombrer puisqu'elle fait seulement 17 cm de large pour un poids impressionnant de 430 grammes.



La Sonos Roam est livré avec un câble USB-C, vous pourrez également la recharger sur un support sans fil Qi, elle dispose d'une surface compatible. La marque propose un pack incluant l'enceinte et le support de charge (en échange d'un supplément financier).

En ce qui concerne le tarif, vous pouvez la précommander dès maintenant au tarif de 179€.