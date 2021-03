Amy Klobuchar, présidente du sous-comité antitrust, veut enquêter sur l'App Store

La sénatrice Amy Klobuchar prévoit de tenir plusieurs audiences du sous-comité antitrust liées à la technologie, y compris des audiences autonomes sur les politiques des magasins d'applications et la publication d'articles. D'autres audiences porteront également sur la consolidation dans l'agriculture, câble et les transports.

Nouvel ennemi à venir pour Apple, Google, Facebook et les autres grandes entreprises du net ? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, avec la nomination récente de Amy Klobuchar au poste de présidente du sous-comité antitrust au Sénat, on en prend le chemin... C'est aujourd'hui que la première audition aura lieu, avec des questions allant de la politique de la concurrence aux droits des consommateurs avec un accent particulier sur la réforme antitrust. Brian Fung, journaliste chez CNN :

Comme vous le savez, les États-Unis ont récemment élu le successeur de Donald Trump, en la personne de Joe Biden. Ce dernier a ainsi constitué sa nouvelle équipe pour l'aider dans ses décisions et les futurs protocoles à mettre en place : parmi eux, on retrouve une certaine Amy Klobuchar, désormais présidente du sous-comité antitrust judiciaire du Sénat.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.