Bons plans iOS : Agent A, Towaga, Inpaint Magic

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Agent A, Towaga, Inpaint Magic. L'occasion d'économiser 47,7€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Sunny (App, iPhone / iPad, v4.0.10, 86 Mo, iOS 8.0, Franz Bruckhoff) passe de 5,49 € à gratuit.

Endormez-vous avec cette collection de sons stéréoscopiques en 3D. De beaux visuels accompagnent les ambiances sonores...



Une vraie solution pour ceux qui ont du mal à s'endormir...



Les + : Ça marche...

Et ça marche encore mieux si vous utilisez des écouteurs !





Young Living Essential Oils+ (App, iPhone / iPad, v1.0, 29 Mo, iOS 8.0, Cube Software Solutions Inc.) passe de 7,99 € à gratuit. Guide ultime des huiles essentielles! Cette application vous donne des informations sur plus de 120 huiles, 100 mélanges et des guides d'utilisation pour des centaines de problèmes de santé! Toutes les informations de cette application ont été organisées à partir des sources les plus fiables et les plus sûres disponibles!



Cette application contient des :
Informations sur plus de 120 huiles essentielles

Informations sur plus de 100 mélanges d'huile





Inpaint Magic (App, iPhone / iPad, v1.0.1, 10 Mo, iOS 13.0, MobiLab Co., Ltd.) passe de 3,49 € à gratuit. Inpaint Magic vous permet de supprimer tous les objets indésirables de votre photo en une seule étape.



Grâce à l'algorithme de suppression d'objet de premier ordre, vous pouvez supprimer par magie tout objet indésirable de votre photo en une seule étape et le résultat est assez naturel.



Les + : Les résultats sont tops ! Publicité Publicité Télécharger l'app gratuite Inpaint Magic





Balance de Maths (App, iPhone / iPad, v20.90.0, 174 Mo, iOS 8.0, Makkajai Edu Tech Private Limi...) passe de 7,99 € à gratuit. Le calcul mental est amusant avec Math Balance - les enfants aident Toby de revenir chez lui en balançant des ponts et pendant qu’ils ont du Plaisir, ils apprennent aussi sur égalité/comparaison, gagnent flexibilité avec les nombres et pratiquent les compétences qui sont essentiels pour comprendre algèbre.



Ce jeu de calcul mental avec 30 niveaux aidera à votre enfant à obtenir l’aisance nécessaire avec nombres. Votre enfant apprendra choses tels que l’addition peut se passer en n’importe quel ordre pour le même résultat, ou que la somme de nombres différents peut additionner jusqu’à le même nombre. Ils finiront aussi utilisant des stratégies de nombre différents, tels que pontage et compensation qui peut accélérer significativement leurs calculs mentaux.



Les + : Apprendre en s'amusant





Jeux gratuits iOS :

Towaga (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.6, 279 Mo, iOS 9.0, Sunnyside Games) passe de 3,49 € à gratuit.

Explorez, combattez, exorcisez ... survivez ! Mais les Anciens vous l'ont dit, le voyage ne sera pas facile.



Towaga est un très bon jeu qui nous propose des graphismes de très bonne qualité ainsi qu'un gameplay très intuitif où vous ne contrôlez pas directement le personnage mais le halo de lumière !

C'est magnifique, très bien réalisé et plutôt original comme shooter.



En bref, un excellent jeu.



Les + : Sublime

En promotion immanquable





Block vs Block (Jeu, Action, iPhone / iPad, v13.03, 20 Mo, iOS 10.0, Waterpower Technology) passe de 3,49 € à gratuit. Un jeu façon Tetris dans lequel vous jouez contre l'ordinateur (ou contre une personne physique sur iPad). Un petit casse-tête sans prétention qui permet de personnaliser quelques aspects du jeu comme les items spéciaux, les types de blocs ou encore les couleurs.



Les + : Ça détend

Un classique





Tower of Fortune (Jeu, Aventure, iPhone, v2.0.5, 13 Mo, iOS 8.0, Game Stew) passe de 1,09 € à gratuit. Un mélange entre RPG et machine à sous dans ce jeu au look rétro avec des in-apps. Votre fille a été kidnappée, vous allez devoir remettre le couvert malgré votre récente retraite (hein Bruce !). Original mais plutôt laid, voici un RPG qui peut plaire !



Les + : Le système de machine à sous pour pimenter le jeu

Des tonnes d'ennemis et d'équipements





Promotions iOS :

Death Worm (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.0.032, 42 Mo, iOS 12.0, PlayCreek) passe de 2,29 € à 1,09 €.

Vous incarnez un ver de terre géant et votre but est de tout détruire sur votre passage ! Durant le jeu, vous pourrez upgrader le niveau de votre ver.

De plus, on retrouve 3 modes de jeu dont un mode campagne avec une difficulté évolutive.



Les + : La musique

C'est fun





Agent A (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v5.3.2, 774 Mo, iOS 11.0, Yak & co) passe de 7,99 € à 0,99 €. "Agent A, le QG vient de nous transmettre votre nouvelle mission. Comme d'habitude, détruisez cette transmission une fois le message reçu. Cette mission est de la plus haute importance, alors attelez-vous à la tâche sans attendre". Mission impossible résonne dans votre tête ? C'est normal :)



L'objectif principal du jeu sera d'attraper Ruby La Rouge grâce aux indices que vous gagnerez au cours de votre aventure ! Point & click classique avec son lot de pièges et de puzzles.



Les + : Le jeu est le vainqueur du prix "développeurs indépendant"

Très prenant !