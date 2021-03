Dacia dévoile la Spring, la voiture électrique la moins chère du marché

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

6

Le constructeur roumain Dacia vient donc officiellement de dévoiler sa nouvelle voiture électrique, quelques heures après la parution d'une fuite des caractéristiques techniques sur Internet. En effet, la Spring était attendue puisque la firme avait annoncé auparavant que sa création se placerait comme la voiture électrique la moins chère du marché (en France).

Publicité

Ainsi, pour s'offrir la petite nouvelle, il faudra débourser au minimum 16 990 € hors bonus CO2 avec une finition d'entrée de gamme.

Dacia présente sa nouvelle voiture électrique Spring

La Dacia Spring est donc officielle, chipant au passage le titre de voiture électrique la moins chère du marché à la Renault Twingo ZE. Car oui, avec un prix débutant à 16 990 €, le véhicule permet de profiter de l’aide d’Etat dans le cadre d'un achat “zéro émission”, réduisant ainsi l'addition à 12 403 €.



Bien sûr, pour ce prix, vous profiterez d'une finition d’entrée de gamme Confort : si vous souhaitez améliorer cette dernière, il faudra débourser 18 490 €, soit 13 498 € avec l'aide pour accéder au Confort Plus. Ainsi, on ajoute la climatisation, un système multimédia, une peinture métallisée et une caméra de recul.



La nouvelle Spring sera disponible en pré-commande à partir du 20 mars, avec des premières livraisons prévues en automne. Du côté de l'autonomie, n'espérez pas plus que les 230 km WLTP annoncés.



Source