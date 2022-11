Lucid dévoile des Air Pure et Air Touring moins chères

La Lucid Air est la première voiture du nouveau constructeur automobile qui veut concurrencer Tesla, et bien plus. C'est aussi un véhicule électrique très cher, hors de portée de la plupart des gens. La société a promis des versions moins chères de l'Air et aujourd'hui ces véhicules sont enfin une réalité. Mais attention, bien que la marque arrive en France, les prix n'ont rien à voir avec ceux d'une Model 3 par exemple.

Des versions plus accessibles

Lors du salon de l'automobile de Los Angeles qui se tient actuellement, Lucid a dévoilé les Lucid Air Pure et Touring. Les deux véhicules n'atteignent peut-être pas les 100 km/h en moins de deux secondes (elles sont sous les 4 secondes tout de même), mais ce sont probablement les niveaux de finition qui domineront les ventes du constructeur.



La Pure est la première et la seule "Air" à se situer sous la barre des 100 000 $, avec un prix encore élevé de 87 400 $. Il est préférable de se rappeler que l'Air reste un véhicule de luxe. Bien qu'elle n'atteigne pas les 800 km d'autonomie, elle a affiche un joli 650 km et peut se charger à 250kW sur un chargeur rapide DC compatible.



La Touring est légèrement plus chère, à 107 400 dollars, et peut rouler sur une autonomie estimée par l'EPA à 700 km. Et pour ceux qui ont un porte-monnaie sans fond, Lucid a annoncé la Sapphire, un modèle ultra sportif qui sera lancé en 2023 avec 1200 cv et un 0 à 100 en 1,89 seconde.

Voici les points clés mis en avant par le communiqué :

Le Lucid Air Touring commence à être livré aux clients, il est doté d'un groupe motopropulseur à traction intégrale à double moteur de 620 chevaux, il passe de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et son autonomie est estimée par l'EPA à 425 miles. Il s'agit du modèle le plus efficace de Lucid à ce jour, avec un rendement de 4,62 miles par kilowattheure.

Le Lucid Air Pure à transmission intégrale arrive cette année, avec une vitesse de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et une autonomie estimée par l'EPA à 410 miles. Le Lucid Air Pure à propulsion arrière sera disponible en 2023.

L'Air Touring et l'Air Pure sont les dernières nouveautés de la gamme Air, qui comprend déjà les révolutionnaires Air Grand Touring et Air Grand Touring Performance.

Le Lucid Air est désormais le véhicule de série le plus aérodynamique au monde, avec un coefficient de traînée de 0,197.

Lucid Air Sapphire, la première berline de luxe électrique super-sportive au monde, fait l'objet d'une mise au point finale sur les circuits de course et les routes publiques, la production devant commencer au premier semestre 2023.

Lucid lance ces modèles et partage des nouvelles passionnantes sur l'avenir de la marque avec une vidéo en ligne à 10 AM PST.

Espérons qu'Apple ne soit pas dans ces prix pour sa première Apple Car à venir, et que Lucid sorte rapidement l'équivalent du Model 3 de Tesla.



Source : PrNewsWire