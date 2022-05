La marque Lucid Motors arrive en Europe et donc en France

⏰ Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Alban Martin

Si Tesla a ouvert le bal des voitures électriques au début des années 2010 (si on le met de côté les premiers véhicules datant de 1834, merci Thomas Davenport), nombreux sont ceux qui tentent de rattraper le constructeur américain. Mercedes, Audi, Jaguar, BMW et autres ont sorti des modèles sans moteur thermique. Mais le concurrent le plus sérieux pourrait être Lucid, une autre jeune marque américaine qui démarre à peine son histoire avec la "Air". Et bonne nouvelle, elle débarque en Europe.

Une arrivée discrète en Europe

Le constructeur Lucid, qui s'est fait connaître avec sa très chic et chère berline à grande autonomie « Air », débarque officiellement sur le Vieux Continent avec un premier magasin ouvert en Allemagne. Lancée il y a un an au pays de l'Oncle Sam, la Lucid Air se veut être la concurrente directe de la Model S de Tesla. Seulement voilà, les ventes ne décollent pas, la faute à un prix catalogue très élevé mais qui est en adéquation avec les performances affichées.



Pour tenter de rattraper la société dirigée par Elon Musk, Lucid Motors va plus vite et débarque déjà en Europe. Depuis le 13 mai, il est possible de commander une Air en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc. Mais attention, le tarif n'est pas à la portée de toutes les bourses.

1111 chevaux pour ou 836 km d'autonomie

Pour le moment, seule la "Lucid Air Dream Edition" est ouverte à la commande. Avec sa batterie en 924V (contre 800V pour la plupart des meilleures du marché), cette édition spéciale est disponible en deux variantes :

Performance : 758 km et 1111 ch avec un 0 à 100 en 2,7 sec

Range : 836 km et 933 ch avec un 0 à 100 en 2,9 sec

Les deux versions sont très bien équipées et dotées d’une recharge très rapide sur certaines bornes, et sont affichées au même prix : 218 000 € en Allemagne. En revanche, le nombre de modèles disponibles sera très restreint avec 520 exemplaires réservés aux États-Unis, et une poignée pour l'Europe. En premier lieu, les clients livrés se trouveront en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège ou encore en Suisse.



Les versions plus abordables de la Lucid Air - les modèles Pure, Touring et Grand Touring - seront commercialisées plus tard, avec un prix de départ plus raisonnable. Comptez tout de même au moins 100 000€.



Malgré des tarifs élitistes, le calendrier est ambitieux puisque des concessions devraient ouvrir ailleurs en Allemagne, mais aussi aux Pays-Bas, en Suisse et en Norvège. Espérons qu'Apple ne soit pas dans ces prix pour sa première Apple Car à venir, et que Lucid sorte rapidement l'équivalent du Model 3 de Tesla.



Source : PrNewsWire