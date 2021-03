Moment lance ses accessoires Magsafe pour iPhone 12

Concernant les prix, il faudra compter 19,99 $ pour le support mural, 29,99 $ pour le support pour voiture ou encore 39,99 $ pour le support de trépied. Ils sont tous disponibles en précommande maintenant et devraient être expédiés d'ici le 31 mars.

Nous adorons MagSafe. Nous pensons que c'est l'avenir et que la technologie permet d'attacher rapidement votre équipement préféré à votre téléphone. Que vous soyez novice dans la photographie mobile ou cinéaste professionnel, nous pensons que MagSafe sera plus accessible que toutes les solutions de pince pour téléphone actuelles.

La belle nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la firme américaine vient d'annoncer que sa gamme d'accessoires compatibles Magsafe est désormais disponible pour l'iPhone 12, le dernier-né d'Apple. Au programme, on retrouve des étuis, des trépieds ou encore des supports muraux.

Si vous êtes un amateur de photographies ou vidéo professionnelle / amateure, vous connaissez peut-être déjà l'accessoiriste Moment. Ce dernier veut aider les utilisateurs iPhone à prendre de meilleurs clichés et réaliser de beaux films.

