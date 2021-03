Nouveau Oppo Find X3 Pro : tout pour la photo

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

5

Décidément il s'en passe des choses chez les concurrents. Après Samsung et Xiaomi, il y a eu l'Asus ROG 5 hier et maintenant le Oppo Find X3 Pro. Il s'agit du nouvel haut de gamme du constructeur chinois qui propose une belle évolution de l’Oppo Find X2 Pro, ainsi que deux variantes avec les Find X3 Neo et Find X3 Lite.

Oppo Find X3 Pro

Une fiche technique haut de gamme sans surprise

Pas de révolution ici, le nouveau smartphone d’Oppo a pioché dans les composants haut de gamme à la mode comme le processeur Snapdragon 888, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 65 W et un quadruple capteur photo. Mais du côté de la recharge, on note l'arrivée de la technologie sans fil AirVOOC à 30 W, soit le double des iPhone 12 avec MagSafe.



Finalement, l'évolution la plus significative concerne la photo avec quatre modules au dos :

Capteur principal IMX766 de 50 mégapixels avec objectif grand-angle (f/1,8)

Capteur ultra-grand angle IMX766 de 50 mégapixels (f/2,2)

Capteur de 13 mégapixels avec zoom optique x2 et zoom hybride x5 (f/2,4)

Appareil photo microscopique de 3 mégapixels (f/3,0)

Tout pour l'image chez Oppo

Vous l'aurez remarqué, Oppo a opté pour le même capteur pour deux des capteurs, à savoir le principal et l’ultra grand-angle, afin de garantir une excellente qualité même en champ très large. En revanche, on comprend moins le retrait du téléobjectif x5 périscopique contre le macro x2 même si Oppo assure qu'il capte mieux la lumière. Apple est censé intégré un zoom périscopique sur ses iPhone 14 Pro.



Le capteur avant est logé dans un poinçon en haut à gauche.

Du côté de la vidéo, on note également l'arrivée des enregistrements en 4K avec une quantification 10 bits, soit un milliard de couleurs. Le tout sauvegardé au format log pour assurer une post-production optimale.



Mais que serait les images capturées si il n'y avait pas un écran adéquat ? Oppo a intégré une dalle OLED de 6,7 pouces, légèrement incurvée sur les bords mais surtout affichant de très bons chiffres :

Définition QHD+ de 3216 x 1440 pixels

Luminosité de 1200 cd/m²

Ta ux de rafraîchissement variable de 10 à 120 Hz

Là encore, Apple est censé intégré cette option sur ces iPhone 13 Pro en septembre prochain.

Design classique

Enfin, un mot sur le design du smartphone. L’Oppo Find X3 Pro est proposé en deux finitions, noire brillante ou bleu mat, mais dans le deux cas, il est composé de verre devant et derrière. Le style générale est assez classique mais se veut futuriste. Evidemment, le Find X3 est certifié IP68 au niveau de son étanchéité.

Hauteur : 163.6mm

Largeur : 74.0mm

Épaisseur : 8.26mm

Poids : 193g

Un mot sur les Find X3 Neo et Lite

Concernant les variantes milieu de gamme du Find X3, on trouve les Neo et Lite qui affichent quasiment les mêmes caractéristiques, légèrement dégonflées. On retrouve ainsi un écran 90 Hz sur les deux avec une définition un peu plus basse, un quadruple APN moins performant, un processeur Snapdragon plus léger et 8 Go de RAM sur le lite, le Neo restant à 12 Go. Mais la différence de prix est conséquente.

Prix et disponibilité de l’Oppo Find X3 Pro

L’Oppo Find X3 Pro est en effet annoncé au prix de 1149 euros avec une précommande le 18 mars. De son côté, l’Oppo Find X3 Neo sera affiché au tarif de 799 euros, alors que l’Oppo Find X3 Lite sera vendu au prix de 449 euros.



Les trois modèles Oppo sortiront le 30 mars.