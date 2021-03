Les OnePlus 9 & 9 Pro dévoilés en avance

Depuis quelques semaines, OnePlus fait monter la pression autour du OnePlus 9 en dévoilant quelques caractéristiques avant la grande présentation officielle qui aura lieu le mardi 23 mars soit dans moins de deux semaines. Mais c'était sans compter sans un fameux leak (encore et toujours) qui vient sûrement de casser le suspens. Le site WinFuture vient de dévoiler les photos officielles (rendus marketing officiels) des OnePlus 9 & 9 Pro et cela nous permet de confirmer certains points.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.