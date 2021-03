Tokyo 42 s'infiltre dans GameClub sur iOS et Android

Il y a 4 heures

Alban Martin

Disponible depuis mai 2017 sur PC et consoles, le jeu de shoot/infiltration Tokyo 42 s'invite enfin sur les mobiles avec une sortie conjointe sur App Store et Play Store.



Petite particularité, le jeu fait partie de l'offre GameClub, une sorte d'Apple Arcade dédié aux jeux old-school remasterisés. Sauf qu'ici, Tokyo 42 est un jeu récent et il se paye même le luxe d'afficher un achat intégré pour ceux qui voudraient l'avoir sans s'abonner au service à 4,99€.



Tokyo 42 est un joli jeu d'action-infiltration

Tokyo 42 est un jeu de tir isométrique en monde ouvert hyper élégant et stylisé. Piégé pour un meurtre que vous n'avez pas commis, vous plongerez dans un monde d'assassins, d'intrigues corporatives mortelles et ... de chats tactiques.



Entre tirs nourris, physique réaliste et furtivité sournoise, vous avez de quoi jouer un rôle important dans la frénésie cinétique ultra-colorée de Tokyo 42. Entre les assassinats furtifs sur des cibles de haut niveau, l'utilisation de vos compétences de parkour et l'esquive des balles lors de fusillades massives, vous ne risquez pas de vous ennuyer.

La ville est comme un personnage en soi. Des secrets et des passages cachés attendent d'être trouvés. Manipulez la caméra pour changer votre perspective, car vous ne savez jamais ce que vous trouverez. Apprendre à se frayer un chemin à travers les foules et les toits est l'une des clés de la survie. Lorsque l'action devient trop intense, vous n'aurez pas le temps de vous poser des questions. Vous êtes libre d'explorer la ville entre les missions, alors profitez-en et voyez quelles récompenses vous attendent. Plongez dans deux modes passionnants: plongez dans le riche récit de la campagne originale de Tokyo 42 ou testez vos compétences dans les châteaux de Smaceshi. Tokyo est votre terrain de jeu et les nombreuses possibilités témoignent d'un travail considérable des développeurs.

Devenez un assassin : participez à des missions pour abattre des cibles difficiles. Utilisez toutes vos compétences pour terminer le travail et vous en sortir propre.

Explorez la ville : Cette magnifique version artisanale de Tokyo cache une multitude de secrets que les spéléologues urbains doivent découvrir.

Choisissez votre approche : Préférez-vous terminer les travaux tranquillement et avec le moins d'attention possible? Ou préférez-vous faire du bruit et vous évader dans le chaos qui s'ensuit ?

Courses de deux-roues : montez sur une moto et frayez-vous un chemin à travers les toits dans des courses éblouissantes d'habileté et de courage.

Montrez vos compétences : démontrez votre maîtrise du tir, de la furtivité et du parkour dans le mode Smaceshi's Castles inclus.

Avec un superbe monde ouvert débordant de détails et doté d'une jolie IA, Tokyo 42 donne vie à un futur cyberpunk éclatant. Disponible sur iOS pour iPhone et iPad, ainsi que sur Android.

