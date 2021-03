Apple a choisi Macroblock pour les puces de rétroéclairage miniLED

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Selon une information en province la chaîne d'approvisionnement, la première utilisation par Apple de la technologie de rétroéclairage miniLED devrait galvaniser les ventes, les clients attendant le lancement prochain d'une nouvelle génération de MacBook Pro et d'iPad Pro. Le rapport signé UDN indique qu'Apple a choisi la société Macroblock pour les puces gérant rétroéclairage des écrans miniLED.



Publicité

Apple et Macroblock s'associent pour le miniLED

En ce qui concerne les caractéristiques de la technologie MiniLED, Macroblock a déclaré que la différence par rapport aux rétroéclairages LCD traditionnels est que le premier peut réaliser une "gradation de zone", c'est-à-dire que la source de lumière du rétroéclairage est divisée en centaines ou en milliers de points lumineux LED pour afficher la partie lumineuse à l'écran. La source lumineuse de zone est éclairée en couches en fonction de la luminosité de l'image, ce qui peut améliorer le contraste de l'image et obtenir un effet d'affichage raffiné proche de l'OLED.



Macroblock a déclaré que la technologie de rétroéclairage à gradation de partition MiniLED aide les écrans à atteindre les spécifications d'image HDR, mais plus le nombre de zones est élevé, plus le nombre de puces et de fils pilotes utilisés augmentera le coût.

© Apple - iPad Pro 2020

Le rapport d'UDN nous indique enfin que TrendForce estime que les composants miniLED seront plus abordables que les OLED en 2022 et devraient atteindre un marché 4,2 milliards de dollars en 2024. Et avec l'avènement des produits de rétroéclairage miniLED d'Apple, la transition vers le miniLED devrait se faire très rapidement.



A noter que la société taïwanaise Macroblock est le premier fournisseur mondial de circuits intégrés de pilotes LED. Une information de plus qui atteste d'une nouvelle gamme de produits Apple avec en premier lieu l'iPad Pro 2021, suivi des MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puce M1X ou M2.