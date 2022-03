Apple a choisi son fournisseur des puces pour l'Apple Car, il sera sud-coréen !

L'Apple Car est probablement le projet qui aura pris le plus de temps dans toute l'histoire d'Apple, il y a eu les phases de recrutements, les technologies à concevoir, le logiciel de pilotage automatique qui est loin d'être terminé et... la sélection des fournisseurs qui participeront au projet Apple Car.

Apple va s'approvisionner en

Corée du Sud

Selon un récent rapport de Digitimes, Apple est en train de progressivement trouver ses partenaires qui fourniront les différents composants et pièces pour l'Apple Car, la fameuse voiture électrique et connectée qui va bientôt être dévoilée.

D'après les dernières indiscrétions obtenues par le média, Apple serait actuellement en négociation avec un grand fournisseur de puces pour véhicules en Corée du Sud. Les échanges sont décrits comme étant sérieux et proches d'aboutir sur un accord final.

Selon des sources industrielles, Apple serait en pourparlers avec un fabricant de substrats coréen pour la fourniture de substrats FC-BGA à base d'ABF pour le traitement des solutions de puces de l'Apple Car.

Il semble plausible qu'Apple cherche à se procurer des substrats ABF auprès d'un fabricant de substrats coréen capable d'assurer la pleine capacité de production de l'Apple Car, ont déclaré les sources.

La question qu'on pourrait maintenant se poser, c'est pourquoi s'intéresser spécialement à ce fournisseur en Corée du Sud ?

Pendant plusieurs mois, les équipes d'Apple se sont rapprochées des plus grands fournisseurs de puces pour voitures, si beaucoup d'entreprises situées en Autriche, au Japon ou à Taïwan peuvent apporter les puces souhaitées avec le respect des exigences d'Apple, aucun ne peut s'engager sur un rythme de production élevé.



Apple s'attend à de nombreuses ventes et comme pour ses autres produits, le géant californien veut créer des partenariats avec des sociétés qui pourront suivre la cadence et répondre aux multiples commandes qui seront réalisées. Il faut savoir qu'un fournisseur qui n'arrive pas à produire à la vitesse demandée, c'est un ralentissement complet de toute la fabrication, n'oublions pas que chaque composant est indispensable dans un produit Apple.



La Corée du Sud semble en tout cas intéresser Apple, un précédent rapport a mis en avant le pays comme l'une des meilleures solutions pour le développement de l'Autopilot de l'Apple Car. Les indiscrétions ont même confirmé qu'Apple a commencé le développement avec une entreprise sud-coréenne l'année dernière, la collaboration devrait durer jusqu'à la fin de 2023.



Pour le moment, l'Apple Car est toujours un projet secret, la firme de Cupertino préfère en dire plus quand le projet sera terminé, on peut espérer une annonce vers 2025 au plus tard (toujours d'après les rumeurs).