GTA V next-gen sortira au second semestre 2021 sur PS5

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

3

GTA 6 se fait désirer depuis pas mal de temps mais la version GTA 5 nex-gen promise à l'été 2019 par les dirigeants de Rockstar l'est également. Si la plupart des rumeurs sur le web étaient "unanimes" sur une sortie avant l'été, cela ne devrait finalement pas être le cas.

Encore un peu de patience...

GTA V est sorti il y a bientôt 8 ans mais cela ne l'empêche pas d'être toujours au sommet. Une récente étude française a démontré qu'en 2020, GTA V était toujours le troisième jeu le plus vendu sur notre territoire, rien que ça. Bien évidemment le mode multijoueur y est pour beaucoup et continue d'attirer des millions de joueurs quotidiennement. Cependant, les joueurs ne seraient pas contre la sortie d'un tout nouvel opus nommé GTA 6 qui commence à se faire sérieusement attendre.



Les patrons de Rockstar l'avaient annoncé l'été dernier, GTA V va connaître une version next-gen en 2021, ce qui sous-entend que la sortie de GTA 6 n'était toujours pas d'actualité pour le moment. Strauss Zelnick, patron de Take-two, a notifié que cette version next-gen ne sera pas un simple portage de la version actuelle. Il a déclaré que contrairement à d'autres concurrents, Rockstar aime prendre son temps et dévoiler une version remasterisée complète et remplie de nouveautés que ce soit dans le gameplay ou sur la qualité visuelle.



Une fois toutes ces belles promesses et explications passées, la question que tous les joueurs intéressés se posent, c'est "quand est-ce que ce sera disponible ?". Jusqu'à aujourd'hui, énormément de rumeurs évoquaient une sortie avant le mois de juin mais visiblement, ce ne sera pas le cas. Via un mail de PlayStation reçu au sein de la rédaction et que certains joueurs parmi vous ont sûrement reçu également, nous apprenons que GTA V next-gen sera disponible au second semestre 2021. Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous, l'objectif de ce mail avait pour premier objectif de parler des bonus actuels liés aux connexions sur GTA Online mais le dernier paragraphe nous a donné une précision plus que précieuse. Selon le mail de PlayStation, même si la date officielle n'a pas encore été annoncée, l'arrivée est prévue durant les six derniers mois de l'année.



On comprend donc que le jeu débarquera au plus tôt pour le mois de juillet même si le 17 septembre 2021 pourrait être la bonne date car il célèbrerait la date d'anniversaire des 8 ans de GTA V. Nous attendons toujours des images, du gameplay... mais quoi qu'il en soit nous nous rapprochons de plus en plus du but final. Le mail reçu concerne une version PS4/PS5 mais bien évidemment il en va de même pour les joueurs sur Xbox Series X/S.