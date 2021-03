iPhone 13 : les analystes de Barclays sont sûrs du Touch ID sous l’écran

Julien Russo

Depuis que la pandémie a frappé le monde, déverrouiller un iPhone qui ne possède que le Face ID n'est plus aussi agréable qu'auparavant. L'une des idées d'Apple avec iOS 14.5 a été de faire participer l'Apple Watch dans l'authentification de votre iPhone. Cependant, tout le monde n'a pas la montre connectée d'Apple ou encore la possibilité de télécharger la mise à jour watchOS qui apporte cette nouveauté. Finalement, Apple aurait réfléchi à une autre solution...

Le retour du Touch ID sur iPhone 13

Aujourd'hui, il y a deux types de clients Apple : ceux qui sont tombés amoureux de la reconnaissance faciale pour déverrouiller leur iPhone, valider le téléchargement d'une application ou un paiement en magasin et ceux qui donneraient tout pour le retour du Touch ID.

Avec l'iPhone 13, Apple devrait satisfaire tout le monde. En effet, la firme de Cupertino proposerait quatre nouveaux modèles avec le Face ID, mais aussi le Touch ID sous l'écran. Comme il n'y a plus le bouton Home, Apple n'a clairement pas eu d'autres choix !



Cette information provient de Andrew Gardiner et trois de ses collègues, tous sont analystes chez Barclays et sont en général assez bons dans les prédictions autour des futurs produits Apple.

Dans la note de recherche (intercepté par MacRumors), les analystes expliquent :

Les modèles d'iPhone 13 dont la sortie est prévue plus tard cette année comprendront "probablement" un lecteur d'empreintes digitales intégré sous l'écran pour l'authentification, en plus de Face ID.

La bonne nouvelle, c'est que tous les modèles d'iPhone 13 seront concernés par le retour du Touch ID, même le modèle le moins cher, l’iPhone 13 mini !



Apple proposera un fonctionnement identique à ce qu'on retrouve déjà sur certain smartphone sous Android.



Pour l'utilisation, vous devrez poser votre empreinte sur une zone dédiée (en bas de l'écran normalement) pour que le Touch ID fasse son travail. Dès que l'écran de votre iPhone s'allumera, le Face ID s'enclenchera, mais celui-ci se stoppera brutalement si vous posez l'empreinte sur l'écran.

Vous aurez le choix dans les réglages, vous pourrez activer les deux systèmes d'authentification.



Si cela est confirmé, ce serait merveilleux pour tous les propriétaires d'iPhone qui sont obligés de taper leur code une cinquantaine de fois par jour parce qu'ils portent le masque.



À noter aussi que plusieurs autres leakers comme Jon Prosser ou encore L0vetodream ont annoncé l'intégration du Touch ID sous l'écran pour 2021.