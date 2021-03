Dans iOS 14.5, Apple ajoute une playlist des musiques les plus écoutées par ville

Qui a dit qu'il n'y avait que Spotify qui ajoutait régulièrement de nouvelles fonctionnalités et playlists ? Apple sait aussi apporter un peu de fraicheur à son service de streaming, la preuve encore une fois avec cette merveilleuse idée de playlist qui sera disponible sur Apple Music dès que vous aurez installé iOS 14.5 !



On écoute quoi comme musique dans votre ville ?

Sur Apple Music comme sur les autres services, chaque musique que vous écoutez est enregistré. Ce système permet de connaitre vos goûts musicaux, mais aussi d'alimenter les diverses playlists des musiques les plus streamé.

Jusqu'ici, Apple s'était concentré sur les morceaux les plus populaires par pays, aujourd'hui le géant Californien veut aller encore plus loin en vous proposant une visibilité par ville !



C'est l'une des nombreuses nouveautés qui vont être ajoutées avec iOS 14.5, baptisée "City Charts", la playlist vous mettra en avant les lectures quotidiennes dans votre ville.

Vous verrez tout en haut de la liste les musiques qui ont été le plus lancé à côté de chez vous et tout en bas celles qui ont rencontré le moins de succès.

Attention, toutes les villes ne vont pas être éligibles à cette nouveauté. Apple explique que seules 100 villes dans le monde vont avoir le droit à City Charts. On imagine qu'il y aura essentiellement les grandes villes.

La playlist sera disponible sur l'application, mais aussi sur l'application Musique disponible sur macOS. Vous la retrouverez parmi les autres dans l'onglet "Explorer"