Apple autorise la Russie à préinstaller des applications sur les iPhone

Quelques mois en arrière, nous avons appris qu'Apple pourrait se faire interdire de vente ou tout simplement retirer ses produits du marché russe. La raison ? L'approbation d'un projet de loi visant les constructeurs de produits électroniques à installer d'offices des applications russes sur les smartphones, tablettes, ordinateurs et télévisions connectées.

Une démarche que la Pomme n'aime pas, mais qui a finalement dû se tordre à la nouvelle réglementation introduite officiellement dans le pays. Ainsi, la Russie est autorisée à préinstaller des applications sur les iPhone vendus...

La Russie peut préinstaller des applications sur les iPhone

À partir du mois prochain, Apple autorisera le gouvernement russe à préinstaller des applications sur les iPhones, les iPad et éventuellement d'autres appareils comme les Mac à l'avenir. La raison ? La nouvelle réglementation mise en place dans le pays, qui oblige les constructeurs de produits électroniques à mettre en place des apps de leurs choix sur les devices vendus.



Ainsi, les nouveaux clients achetant un iPhone verront une boîte de dialogue lors de la configuration initiale des nouveaux appareils qui comprend des navigateurs Web, un antivirus, une messagerie, des clients de messagerie et plus encore.



On parle tout de même d'un grand tournant pour Apple, qui a toujours lutté contre cette pratique...



