CAID : les apps chinoises outrepassent la transparence du suivi d'iOS

Il y a 1 heure

Alban Martin

2

TikTok et d'autres géants de la technologie en Chine ont trouvé la parade à propos de la transparence du suivi des applications d'Apple qui sera obligatoire avec iOS 14.5. Les services en question utilisent un outil d'un groupe soutenu par l'État chinois pour continuer à suivre les utilisateurs, même si ces derniers refusent l'autorisation.

Publicité

La méthode du CAID

Prévu pour être introduit dans les semaines à venir, App Tracking Transparency obligera les développeurs à demander la permission aux utilisateurs avant de pouvoir suivre un identifiant unique pour l'appareil à des fins de marketing. Bien que le changement puisse avoir un impact sur les annonceurs occidentaux dans leur capacité à diffuser des publicités personnalisées, les entreprises chinoises ont déjà une solution de contournement.



La China Advertising Association, un groupe soutenu par le gouvernement comptant environ 2000 membres, a introduit le CAID, une méthode pour identifier et suivre les utilisateurs d'iPhone dans le pays, rapporte le Financial Times. Le système offre à ses utilisateurs une alternative à l'utilisation de l'IDFA (Identifier for Advertisers) utilisé pour le suivi d'un utilisateur d'iPhone.



Le système est testé par de nombreuses entreprises en Chine, y compris deux grandes entreprises technologiques. Le propriétaire de TikTok, ByteDance, a mentionné le CAID dans son guide du développeur d'application, suggérant aux annonceurs qu'ils peuvent «utiliser le CAID comme substitut si l'IDFA de l'utilisateur n'est pas disponible».



Les sources du rapport proches de Tencent et ByteDance affirment que chacune teste le système.

La méthode ATT en place sur notre app iSoft depuis septembre 2020 (avant tout le monde)

Même si CAID ne nécessite pas l'autorisation ATT pour suivre les utilisateurs, Apple pourrait décider d'appliquer à la lettre ses nouvelles directives. En effet, la firme a la capacité de détecter les applications qui utilisent CAID et aura la possibilité de les bloquer de l'App Store chinois si nécessaire. Le système CAID est apparemment en test depuis plusieurs mois, Apple fermant pour le moment les yeux.



La position d'Apple est que «les termes et directives de l'App Store s'appliquent de la même manière à tous les développeurs du monde entier» et que «les utilisateurs devraient être invités à demander leur autorisation avant d'être suivis». Toute application qui ne prend pas en compte le choix d'un utilisateur «sera rejetée» par l'entreprise.



Il faudra surveiller si Apple maintient sa position lors de la mise en oeuvre de CAID, ce système bénéficiant d'un soutien solide de la part des entreprises technologiques et des agences gouvernementales chinoises...