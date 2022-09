Le blocage du suivi publicitaire a fait augmenter de 40% le prix des in-apps

Désolé que ce soit une nouvelle fois dans le mauvais sens mais il semblerait que le prix général des achats in-app sur l'App Store se soit envolé en un an. La cause ? La mise en place par Apple de l'anti-suivi publicitaire, censé protéger les utilisateurs.

Un rapport entre l'ATT d'Apple et l'augmentation du prix des achats in-app sur l'App Store ?

Depuis sa mise en place sur iOS 14.5, l'anti-suivi publicitaire d'Apple a fait couler beaucoup d'encre. S'il est effectivement très efficace pour les consommateurs, et nous n'allons pas nous en plaindre, il est en revanche plus problématique pour les développeurs.



Problématique à tel point qu'il aurait eu pour conséquence de faire grimper le prix général des achats in-app, autrement dit les achats effectués directement dans les applications présentes sur l'App Store. Selon le rapport de Apptopia, le prix moyen des achats intégrés a augmenté de 40% sur iOS en un an.

Le graphique ci-dessous permet d'ailleurs de constater l'envolée du prix des achats in-app sur l'App Store par rapport au Google Play Store (9%), qui n'est pas équipé de ce dispositif. Pour rappel, des entreprises comme Snapchat ou encore Facebook, qui sont pourtant des mastodontes, ont récemment expliqué avoir été fortement impactées par l'anti-suivi publicitaire d'Apple.

Vous remarquerez que la hausse sur iOS survient bien avant que l'inflation (ce n'est pas le cas pour Google Play) frappe fort en 2022, ce qui indique que les éditeurs pourraient en fait réagir à l'augmentation du coût effectif par installation (eCPI) en raison des politiques de transparence du suivi des applications (ATT) d'Apple, ce qui rend plus coûteux l'acquisition d'utilisateurs.

Le rapport précise que c'est bien les achats uniques qui sont les plus impactés (comme l'achat d'un skin dans un jeu par exemple) et non les abonnements annuels/mensuels, même s'ils sont également en hausse. Nous parlons ici de multiples petites augmentations de 1,2 ou 3 €. Néanmoins, force est de constater qu'une fois de plus tout augmente, et ce n'est pas l'inflation qui est en cause pour une fois.