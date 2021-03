Play Store : Google rejoint Apple et propose aussi une commission à 15%

Si certaines personnes affirment que la poursuite judiciaire et le coup de buzz d'Epic Games ne serviront à rien, l'éditeur du Battle Royale a quand même le mérite de faire réagir Apple et Google. La firme de Mountain View vient d'annoncer aujourd'hui proposer une commission divisée par 2 pour les développeurs qui gagnent moins de 1 million de dollars par an avec toutes les applications qu'ils possèdent.

Environ 99% des développeurs vont être concernés

Google vient d'annoncer aujourd'hui un tout nouveau programme qui va permettre aux développeurs d'être prélevé d'une commission de 15% au lieu de 30%. Visiblement, le créateur du célèbre moteur de recherche a observé comment cela se passait du côté de l'App Store, puisque les conditions pour être éligibles sont exactement les mêmes. Google explique que pour bénéficier de cette commission plus généreuse il faut avoir un revenu global inférieur à 1 million de dollars par an, selon l'entreprise cela concerne environ 99% des développeurs présents sur sa boutique d'application.



Il sera aussi nécessaire de s'inscrire à un programme, Google ne va pas prendre l'initiative de venir vers vous, il faudra obligatoirement soumettre une candidature et après quelques vérifications, la commission passera à 15%.

Évidemment, tous les développeurs qui touchent plus d'un million de dollars par an seront immédiatement refusé, puisque Google voit cela comme un soutien financier pour les comptes qui génèrent de "petits revenus".



À noter que la gestion est plus simple chez Google, puisqu'un développeur qui profite de la commission réduite ne devra pas soumettre une nouvelle demande chaque année, cela sera reconduit automatiquement contrairement à Apple et son Small Business Program.

Suite à cette annonce, Epic Games a réagi auprès de MacRumors, l'entreprise n'est toujours pas convaincue que cela soit vraiment la solution :

Bien qu'une réduction de la taxe sur les applications Google puisse alléger une petite partie du fardeau financier que les développeurs ont supporté, cela ne règle pas la racine du problème. Qu'il s'agisse de 15 % ou 30 %, pour les applications obtenues via le Google Play Store, les développeurs sont contraints d'utiliser les services de paiement intégrés de Google. Android doit être pleinement ouvert à la concurrence, avec des règles du jeu véritablement équitables entre les entreprises de plateformes, les créateurs d'applications et les fournisseurs de services. La concurrence dans le traitement des paiements et la distribution des applications est la seule voie vers un marché équitable des applications.



Cette stratégie de Google est probablement présente pour éteindre le feu déclenché par les enquêtes antitrust qui ne cessent de s'ouvrir partout dans le monde. Les développeurs se plaignent tout comme les entreprises qui n'en peuvent plus d'être "étouffé" par une commission trop élevée.

Finalement, App Store comme Play Store, c'est le même combat !