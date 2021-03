Les utilisateurs d'iPhone sont plus fidèles que ceux sur Android (sondage)

Il y a 4 heures (Màj il y a 37 min)

Julien Russo

8

Peu de personnes diront le contraire... Qu'est-ce qu'on se sent bien quand on est dans l'écosystème d'Apple ! L'entreprise fait tout pour créer une connexion entre ses produits, on pense par exemple à l'Apple Watch et l'iPhone, le copier/coller de l'iPhone au Mac ou encore le AirPlay de vos appareils sur l'Apple TV. Cette stratégie de placer l'iPhone au cœur de son écosystème fonctionne à merveille, puisque cela permet de fidéliser les clients à un point inimaginable !

Les utilisateurs de smartphones sous Android ont tendance à facilement aller voir ailleurs

L'iPhone fidélise bien plus que n'importe quel autre smartphone sous Android. C'est la conclusion de l'étude menée par SellCell, le site a sondé plus de 5 000 utilisateurs de smartphones aux États-Unis.

Dans ce lot de clients, on retrouve des utilisateurs d'iPhone, mais aussi des clients Samsung, Google ou encore LG. La diversité a été l'un des premiers critères qu'ont recherché les organisateurs du sondage !



La fidélité des utilisateurs d'iPhone bat un nouveau record en 2021. Selon les résultats, les clients Apple ont été 92% à dire "oui" pour continuer avec l'iPhone dès qu'ils décideront de changer de smartphone. Pour rappel, cette statistique était de 90,5% en mars 2019, une belle croissance pour Apple.

La seconde entreprise à fidéliser plutôt bien sa clientèle, c'est Samsung !

Les clients de la firme sud-coréenne ont affirmé ne pas se voir avec un autre smartphone qu'un Galaxy pour leur prochain renouvellement, ils sont 74% à vouloir continuer avec Samsung. Un chiffre en baisse puisqu'en 2019 ils étaient 85,7%.

On remarquera le talent d'Apple à fidéliser sa clientèle comparée à Samsung qui est en difficulté sur ce terrain !

En ce qui concerne les autres constructeurs de smartphones, c'est la chute pour tout le monde. Du côté de Google, la gamme Pixel connait une baisse spectaculaire, le sondage annonce une baisse de 18,8% en seulement deux ans. Motorola et LG enregistrent eux aussi une chute par rapport au sondage de 2019.



Il a aussi été demandé aux participants quelle était la meilleure gamme de smartphones actuellement sur le marché. Ils ont été 46,6% à répondre que les iPhone 12 sont de loin les meilleurs. Seulement 30,4% ont répondu que ce sont les Samsung Galaxy S21. Une différence assez conséquente qui montre que l'intérêt et l'attractivité autour des derniers iPhone est nettement plus importants que les derniers Galaxy S.

Mais pourquoi l'iPhone ?

C'est bien beau de dire qu'on préfère prendre un iPhone plutôt qu'un smartphone concurrent, mais quelles sont les raisons ?

SellCell a voulu creuser plus loin avec les personnes qui ont répondu être du côté d'Apple pour le choix de leur smartphone.

Selon les sondés, 45% ont répondus qu'ils aiment tout simple Apple, 24% ont déclaré être particulièrement lié à l'écosystème (en général il s'agit de clients qui possèdent plusieurs produits Apple à leur domicile), 16% ont expliqué qu'ils trouvaient tout ce dont ils avaient besoin avec l'iPhone et qu'ils n'avaient aucune raison d'aller voir ailleurs.



SellCell a également demandé aux utilisateurs d'iPhone de choisir un seul modèle d'iPhone qui leur convient le plus. 17% ont répondu l'iPhone 12 et 12,7% ont sélectionné l'iPhone 12 Pro Max. L'iPhone 12 Pro n'obtient lui que 10,6% des votes.



L'étude a eu lieu sur internet entre le 3 et 10 mars 2021, 5 000 personnes ont participé, ils étaient tous âgés de 18 ans ou plus. Toutes les personnes qui ont répondu aux questions étaient domiciliés aux États-Unis.

Il y a eu 2 000 utilisateurs d'iPhone, 2 000 utilisateurs de Samsung Galaxy, 400 utilisateurs de Google Pixel et 600 utilisateurs de smartphones Motorola et LG. Les 400 restants étaient des clients d'autres marques.