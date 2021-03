Apple satisfait de son investissement de 4.7 milliards dans les énergies vertes

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Réagir

Apple vient de publier un communiqué qui récapitule les dépenses de la marque dans plusieurs projets écologiques. L'occasion de rappeler à tout le monde que les milliards gagnés par la Pomme servent aussi à la planète.

Publicité

Apple aime l'écologie

Lors d'un communiqué de presse paru aujourd’hui, Apple exprime sa satisfaction en ce qui concerne les progrès réalisés par la marque au sujet des énergies "propres". Dans le cadre de son "obligation verte" de 4.7 milliards de dollars, la marque a généré en 2020 plus de 1.2 gigawatts d'énergie propre tout en éliminant plus de 921 000 tonnes métriques d'émission de carbone. Cela représente pas mois de 17 projets financés dans le domaine. Cette action a commencé en 2016 avec un investissement de 1.5 milliards suivi de 1 milliard en 2017 puis 2.2 milliards en 2019.

Lisa Jackson, vice-présidente d'Apple pour l'environnement, les politiques et les initiatives sociales a vanté les efforts de la marque :

Publicité

Apple se consacre à la protection de la planète que nous partageons tous avec des solutions qui soutiennent les communautés dans lesquelles nous travaillons. Nous avons tous la responsabilité de faire tout ce que nous pouvons pour lutter contre les impacts du changement climatique, et notre investissement de 4,7 milliards de dollars du produit de nos ventes d'obligations vertes est un moteur important de nos efforts. En fin de compte, l’énergie propre est une bonne affaire.

Comme le souligne le communiqué, Apple ne s'est pas arrêté là car, depuis plusieurs années, la firme de Cupertino a investi plus de 2.8 milliards de dollars dans plusieurs nouveaux projets qui soutiennent la conception et l'ingénierie à faible émission de carbone, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l'atténuation du carbone et la séquestration du carbone.



Le géant de la tech annonce qu'il continuera à soutenir ce secteur dans les années à venir et réaffirme sa promesse de juillet dernier, à savoir "devenir neutre en carbone sur l'ensemble de ses activités, de sa chaîne d'approvisionnement de fabrication et du cycle de vie des produits d'ici 2030". Pour rappel, Apple est déjà neutre en carbone au niveau de ses activités commerciales mondiales.