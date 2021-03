Dropbox Passwords va être accessible pour les utilisateurs gratuits

Il y a 1 heure (Màj il y a 56 min)

William Teixeira

Réagir

Dropbox Passwords c'est le nouveau gestionnaire de mot de passe disponible pour les utilisateurs payants de Dropbox depuis plusieurs mois. Décrit comme un sérieux concurrent à 1Password, Dropbox Passwords souhaite acquérir rapidement de nouveaux utilisateurs. Pour réaliser cette prouesse, Dropbox a décidé d'ouvrir les vannes aux utilisateurs gratuits !

Publicité

Dropbox Passwords prochainement disponible pour tout le monde

Vous souhaitez changer de gestionnaire de mot de passe ou vous inscrire pour la première fois ? Dropbox Passwords peut être une solution intéressante si vous avez toujours tendance à oublier vos accès sur les sites et services que vous visitez.

Dropbox va prochainement lancer la possibilité d'enregistrer jusqu'à 50 identifiants et mot de passe différents dans la version gratuite de son application Dropbox Passwords. Ajoutez à cela la synchronisation avec 3 appareils, ce qui veut dire que quand vous ajouterez un nouveau mot de passe, il s'ajoutera également sur les deux autres appareils.



Voici les deux limitations que connaîtront les utilisateurs qui veulent profiter de Dropbox Passwords en version gratuite. Bien évidemment pour ceux qui ont déjà un abonnement auprès de Dropbox, il n'y aura aucune limitation !

La disponibilité de la version gratuite devrait être prête dès le mois d'avril, aucune date précise n'a été communiquée comme la modification est toujours en cours de préparation.



À noter que Dropbox Passwords est déjà l'un des gestionnaires de mots de passe les plus populaires sur le marché, l'application couvre de nombreux supports comme les Mac, les PC sous Windows et Linux.

L'application est aussi disponible au téléchargement sur iOS et Android !



Publicité

Télécharger l'app gratuite Dropbox Passwords