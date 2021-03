Instagram et Facebook en tête de la collecte de données sur iOS

Il y a 1 heure (Màj il y a 49 min)

Medhi Naitmazi

Avec les étiquettes de confidentialité des applications désormais disponibles pour la plupart des applications populaires de l'App Store, pCloud a examiné celles qui sont les plus invasives, celles qui collectent le plus de données auprès des utilisateurs. Et dans ce top 50, vous trouverez notamment les apps de Facebook en tête, et aucune trace de iSoft qui se contente du minimum, comme sur ce qu’on avait déjà évoqué pour les traqueurs web.

Les apps qui collectent le plus vos données sur iOS sont...

Sans surprise, on trouve au deux premières places Instagram et Facebook, et de loin, qui partagent le plus de données avec des annonceurs tiers, collectant des informations sur les achats, l'emplacement, les coordonnées, le contenu de l'utilisateur, l'historique de recherche, l'historique de navigation, etc.



Instagram collecte 79% des données personnelles, tandis que Facebook en collecte 57%. LinkedIn et Uber Eats sont également très gourmands, collectant 50% des données. Cette étude a été réalisée avant que Google ne partage les étiquettes de confidentialité pour ses applications Google Search et Chrome, mais il a été constaté que YouTube et YouTube Music collectaient 43% des données personnelles à partager avec des tiers.



Dans la suite du top 10, on trouve eBay, TikTok, Duolingo, Deliveroo et Trainline, puis Reddit, Snapchat, Spotify, Pandora, ESPN et CNN dans le top 20 d’après les données de pCloud.

Pour comprendre un peu ces chiffres, il faut savoir que par exemple, chaque fois que vous recherchez une vidéo sur YouTube, 42% de vos données personnelles sont envoyées ailleurs. Ces données servent à affiner les types d'annonces que vous verrez avant et pendant les vidéos, et seront revendues à des marques qui vous cibleront sur d'autres plateformes de médias sociaux.

YouTube n'est pas le pire lorsqu'il s'agit de vendre vos informations. Ce prix est décerné à Instagram, qui partage 79% de vos données avec d'autres entreprises. Y compris tout, des informations d'achat, des données personnelles et de l'historique de navigation. Pas étonnant qu'il y ait autant de contenu promu sur votre flux et autant d’influenceurs millionaires.



Avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs par mois, il est inquiétant qu'Instagram soit une plaque tournante pour partager une si grande quantité de données de ses utilisateurs ignorants.

Les applications qui collectent des données pour un usage tiers le font à des fins de ciblage, partageant les informations entre différentes applications et sites Web. Les applications collectent également des données pour commercialiser leurs propres produits, Facebook et Instagram collectant à nouveau le plus de données dans cette catégorie.



À l'autre bout du spectre, les applications qui ne collectent pas beaucoup de données sont Signal, Clubhouse, Netflix, Shazam, Etsy, Skype et Telegram. Et iSoft évidemment.

À partir du lancement d'iOS 14.5, Apple commencera à exiger que les applications qui accèdent à l'identifiant publicitaire d'un utilisateur pour le suivi inter-applications et de sites Web obtiennent une autorisation expresse avant de l'utiliser, ce qui peut aider à réduire une partie du partage de données par des tiers.



Avant de télécharger une application, il vaut toujours la peine de consulter l'étiquette de confidentialité de l'application pour voir quelles données sont collectées, principalement dans les sections «Données utilisées pour vous suivre» et «Données liées à vous», qui incluent les données collectées pour des tiers. Mais gardez à l’esprit que ces informations sont déclarées par l’éditeur et qu’il n’y a pour le moment aucun contrôle par Apple.

