Samsung lance les Galaxy A52 et Galaxy A72 à partir de 379€

Il y a 33 min

Alban Martin

1

Voilà les concurrents de l'iPhone SE 2020. Samsung vient de présenter les deux nouveaux smartphones qui constitueront le milieu de gamme 2021 : les Galaxy A52 et Galaxy A72. Sans oublier une variante 5G du A52.

A52 et A72 : les concurrents de l'iPhone SE d'Apple

Samsung a présenté ses nouveaux smartphones milieu de gamme à un tarif agressif. Le Galaxy A52 commence à 379€ quand le Galaxy A72 monte à 479€, soit peu ou prou le prix d'un iPhone SE 2020.



Au cours d'un événement « génial » comme l'a décrit Samsung, le constructeur numéro un mondial a décliné finalement un modèle en trois versons. Le Galaxy A52 et ses acolytes partagent une grande partie de la fiche technique ainsi que le design général. Au menu, on retrouve un écran Super AMOLED Full HD+, un lecteur d'empreintes sous l'écran, une caméra selfie 32 mp insérée dans un coin de l'écran, un triple APN arrière, un verre de protection Gorilla Glass 5, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, l'extension microSD, la certification IP67, le dual-SIM, la charge 25 W et un chargeur inclus (mais de 15 W?!).



Concernant la partie photo, voici le détail :

Appareil photo principal grand angle stabilisé de 64 mégapixels (f/1,8)

Appareil photo ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2)

Appareil photo macro de 5 mégapixels (f/2,4)

Côté design, les trois smartphones Samsung affichent un dos en plastique mat à l’arrière et quatre couleurs douces. Vous aurez le choix entre noir, blanc, violet ou bleu.

Les différences entre A52 et A72

Mais bien évidemment, il y a quelques différences entre les modèles. Il s'agit du processeur, des options de l'écran et de la batterie.



L'A52 est doté d'une puce Snapdragon 720, un quatrième capteur photo de 5 mégapixels pour le mode portrait, une batterie de 4500 mAh et un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.



L'A52 5G passe sur un Snapdragon 750 un peu plus véloce et d'une dalle 120 Hz.



Quant au Samsung Galaxy A72, il dispose d'un écran légèrement plus grand de 6,7 pouces mais reste sur un taux de rafraîchissement de 90 Hz, bizarre. En revanche, sa batterie grimpe à 5000 mAh et il profite surtout d'un téléobjectif avec zoom optique x3 à la place du macro des deux autres modèles.

Prix et date de sortie

Les Galaxy A52, A52 5G et A72 sont déjà disponibles à la vente. Le Galaxy A52 démarre à 379 euros, le Galaxy A52 5G à 449 euros et le Galaxy A72 à 479 euros.