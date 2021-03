Les jeux d'argent en ligne ont explosé en 2020

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

Réagir

Les jeux d'argent en ligne sont de plus en plus utilisés par les joueurs. Selon les derniers chiffres, une augmentation de 22% pour l'année 2020 serait constaté chez les joueurs français. Le confinement y est sûrement pour quelque chose mais cela montre une fois de plus à quel point le futur se trouve via le dématérialisé.

Publicité

Les jeux d'argent en ligne sont de plus en plus prisés par les joueurs



Ce n'est plus une surprise pour personne, le confinement total que nous avons vécu il y a tout juste un an à cause de la pandémie à pousser les Français à passer encore plus par le dématérialisé. Ces derniers mois, nous avons énormément parlé de l'explosion des achats en ligne et des applications utiles pour le télétravail mais les jeux d'argent sont bel et bien présents.



Quand nous parlons de jeux d'argent en ligne, on pense bien évidemment à l'application FDJ mais aussi les casinos virtuels, applications de paris sportifs et poker en ligne. Une nouvelle étude sur les données de l'autorité nationale des jeux a été rendue publique et à en croire les chiffres, on constate une augmentation de 22% du chiffre d'affaires des sociétés concernées soit 1.7 milliard d'euros supplémentaires.

En plus du confinement, on note une communication de plus en plus "agressive" des sites pour inciter les joueurs à parier. Pour les amateurs de foot par exemple, vous aurez sûrement remarqué que les publicités avant, pendant et après un match sont principalement celles des sites de Paris Sportifs. Nous pouvons également souligner toutes les personnes sur les réseaux sociaux qui ne cessent de vous promettre des gains en passant par leurs liens d'affiliation et en suivant leurs "pronos". Une fois que vous prenez tous ces ingrédients et que vous les mélangez, vous obtenez un business monstrueux et ultra bénéfique pour les créateurs de ces sites.



L'autorité de régulation a d'ailleurs conscience des enjeux car elle explique être vigilante en ce qui concerne les risques d'addiction surtout chez les plus jeunes. Pour finir sur quelques chiffres, sachez que les mises engagées en 2020 sur les compétitions sportives s'élèvent à 5.3 milliards d'euros, ce qui représente le chiffre le plus élevé sur les dix dernières années. 89% des parieurs sont des hommes de moins de 35 ans qui misent majoritairement sur les sports les plus en vogue dans l'hexagone à savoir le foot, le tennis et le basket.



Source