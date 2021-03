Orange Bank : BNP Paribas grand favori pour le rachat ?

Alors que notre source en interne nie un éventuel rachat d'Orange Bank par une autre société, voilà que BFM TV met un coup de pied dans la fourmilière. Dans un article récemment publié, nos confrères affirment que c'est BNP Paribas lui-même qui serait en tête pour absorber la banque en ligne.

Il faut dire que depuis la naissance du projet, trois ans en arrière, le bilan est assez catastrophique pour la firme de Stéphane Richard.

Voilà déjà trois ans qu'Orange Bank a vu le jour, servant ainsi d'argument pour mener Stéphane Richard à son troisième mandat à la tête de l'opérateur français. Hélas, plus le temps passe, plus les pertes sont lourdes : à date, on parle d'une perte totale de 643 millions d’euros pour plus d’un million de clients en France.



Pour cette raison, le PDG de la firme voudrait une banque remplaçante pour reprendre la gestion opérationnelle et ne plus avoir à se soucier du projet. Les assurances, elles, seraient interdites d'offres étant donné du passif avec Groupama, actionnaire minoritaire.



BNP Paribas ferait office de favori dans la course, cherchant ainsi à mettre la main sur le réseau international d’Orange en Afrique, en Espagne et en Pologne. Mais d'après nos informations au sein d'Orange Bank, ce projet de rachat n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas pas au niveau des opérationnels.



