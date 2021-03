Tim Cook espère la fin du télétravail le plus vite possible

Il y a des personnes qui adorent le télétravail, on parle même de "révolution" dans l'organisation de la journée. Pour d'autres, travailler à distance est synonyme d'isolement et de perte de motivation à cause de l'absence de contact humain. Tim Cook se placerait plutôt dans cette seconde catégorie, le CEO d'Apple a exprimé son envie pressante de retourner travailler à l'Apple Park et de retrouver cette stimulation qu'il apprécie tant !

Les employés Apple restent en télétravail jusqu'à juin

Il y a quelques mois, Tim Cook avait expliqué que les employés de l'Apple Park (qui sont en ce moment en télétravail) y resteront jusqu'au mois de juin 2021. C'est l'une des précautions prises par le géant californien pour protéger ses équipes face au Covid-19 qui continue à se propager aux États-Unis.

Dans une récente interview accordée à People, le CEO d'Apple espère que la situation revienne à la normale le plus rapidement possible, selon ses propos, la présence physique sur un lieu de travail est très importante puisque nous avons besoin de contact, de discuter, de partager des moments entre collègues.

Une chose primordiale qu'on ne peut pas faire à distance, Cook reconnaît que le numérique ne remplacera jamais le réel !



Tim Cook décrit aussi les difficultés que peut avoir le travail à distance comme quand on a besoin d'entrer en contact avec l'un de ses collègues, celui-ci peut ne pas répondre ce qui nous oblige à attendre avant de pouvoir continuer ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas comme sur place quand on a juste à aller le voir en frappant à la porte de son bureau.

Tim Cook a également expliqué qu'il reste optimiste quant au retour à un travail dans les locaux, il est persuadé qu'on va bientôt sortir de cette crise sanitaire et que nous en sortirons encore plus fort.

Malgré tout, le CEO admet la nécessité du télétravail en cette période. Apple a été l'une des premières entreprises aux États-Unis à demander à l'ensemble de ses salariés de rester chez eux pour travailler quand les premiers cas de Covid-19 sont apparus. Cook a anticipé, il a rapidement compris que la situation allait devenir incontrôlable et qu'il fallait mettre de côté la traditionnelle vision du travail sur place pour continuer les projets en cours à distance.



Comme dit plus haut, si un retour à l'Apple Park est possible au mois de juin, les employés seront invités à revenir travailler sur place. Cependant, les gestes barrières seront toujours une priorité, Cook explique mettre en œuvre un "environnement hybride". La direction d'Apple cherche des solutions qui permettront de tenir tous les employés à distance toute la journée.

Tim Cook a terminé l'interview en expliquant avoir hâte de retourner au travail.



