Dell supprime les promotions à ses salariés qui choisissent de rester en télétravail

La pandémie Covid-19 a bouleversé la manière dont on travaillait dans énormément d'entreprises. Avant la pandémie, il était inconcevable pour beaucoup d'employeurs de laisser chez eux des centaines de salariés sans surveillance et avec une collaboration à distance. Aujourd'hui, le télétravail est devenu une évidence pour énormément de sociétés, sauf pour certaines comme Dell qui n'arrive pas à inclure efficacement cette méthode de travail dans leur organisation. Pour démotiver les salariés qui veulent absolument du télétravail, la direction de Dell a trouvé une astuce très dissuasive.

Dell supprime les promotions pour les salariés qui restent en télétravail

Dell traverse en ce moment une période de changement qui a suscité des débats au sein de son effectif. Historiquement, l'entreprise a permis à environ 10 à 15 % de chaque équipe de travailler à distance, une pratique ancrée bien avant la pandémie de Covid-19. Cette approche flexible a non seulement facilité le quotidien de ses salariés, mais a également contribué à positionner Dell comme une entreprise de choix sur le "Best Place to Work for Disability Equality Index" depuis 2018.



Cependant, sans changement de direction, Dell a introduit une politique stricte en février, revenant sur ses pratiques antérieures de télétravail. Cette nouvelle directive exige un retour au bureau et met en place des sanctions pour ceux qui choisissent de rester en télétravail. À partir de mai, les employés seront classifiés en tant que travailleurs "hybrides" ou "à distance", avec des obligations spécifiques pour les premiers de se rendre au bureau au moins 39 jours chaque trimestre.

La politique la plus controversée est celle qui stipule que les employés optant pour le télétravail seront désormais exclus de toute possibilité de promotion ou de changement de poste. Ils se verront contraints de rester indéfiniment dans leur position actuelle. Une décision comme rarement on en voit, car un employé qui pourrait apporter une valeur ajoutée à l'entreprise par son expérience et ses connaissances ne pourra pas évoluer à cause de son choix de rester en télétravail. Dell préfère se priver de talents à des postes clés plutôt qu'accepter que la personne travaille depuis chez elle.

Les employés critiquent ce choix, Dell défend sa décision

Cette stratégie a été largement désapprouvée par le personnel de Dell, nombreux sont ceux qui la considèrent comme injuste et discriminatoire. Les employés mécontents ont exprimé (sous couvert d'anonymat) à BusinessInsider leur frustration concernant l'impact de cette politique sur leur préférence de travail et leur qualité de vie.



Dell défend sa décision en affirmant que le contact direct entre les collègues est essentiel pour stimuler l'innovation et la création de valeur au sein de l'entreprise. Cette déclaration contraste fortement avec les déclarations antérieures de Dell, qui vantait l'adoption du télétravail comme une mesure durable et intégrée dans sa culture d'entreprise.



L'impact de cette politique sur l'avenir de l'emploi chez Dell reste à voir. Alors que l'entreprise soutient chercher à encourager l'innovation par une interaction directe plus fréquente, la décision pourrait potentiellement entraîner des démissions et bloquer de potentiels recrutements, sachant que le télétravail est aujourd'hui une question très demandée par les candidats lors de l'entretien d'embauche.