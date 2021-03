Vinyls : le lecteur Apple Music cool et rétro

Alban Martin

Le développeur derrière le client Twitter Aviary vient de lancer une nouvelle application nommée Vinyls. Il s'agit d'une app minimaliste qui affiche un vinyle qui tourne lors de la lecture d'une chanson, et elle est conçue pour les abonnés Apple Music.



Vinyls est un magnifique lecteur de musique conçu avec les directives de conception iOS à l'esprit. Il n'y a pas de comptes d'utilisateur ni de paramètres compliqués à configurer, vous pouvez donc commencer à écouter votre musique tout de suite.

Vinyls permet de redécouvrir ses playlists

Vinyls est une belle application qui respecte les codes esthétiques d'iOS et qui ajoute un vinyle en rotation avec un bras de lecture qui s'anime pendant la lecture et la pause. Le bras se dirige également vers le centre du disque et s'aligne de manière appropriée sur la durée de lecture actuelle. Le disque peut aussi être «frotté» pour avancer ou reculer sur un morceau, ou encore être pressé longuement pour d’autres actions.



Si son ergonomie fait mouche, Vinyls prend également en charge AirPlay, les fenêtres multiples sur l'iPad, les widgets, le mode sombre, les raccourcis clavier, et autre pour sublimer encore un peu plus l'expérience.



Conçu pour iOS et iPadOS, les propriétaires de Mac M1 peuvent également télécharger l'application. Vinyls est disponible dans tous les pays où Apple Music est disponible, et pour certaines fonctions, il nécessite un abonnement Apple Music.



Voilà une belle découverte à ne payer qu'une seule fois pour tous vos appareils !



PS : l'app n'est disponible qu'en anglais pour le moment et affiche quelques bugs de jeunesse.

Télécharger Vinyls à 5,49 €