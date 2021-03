Apple Music : découvrez les artistes de demain grâce à Up Next

Julien Russo

Être un artiste et avoir sa musique sur les services de streaming est une bonne chose pour la visibilité. Cependant, ce n'est pas toujours simple puisque les grands acteurs du streaming comme Amazon Music, Spotify, Apple Music ou encore Deezer mettent fréquemment en avant les artistes mondialement connus. Les petits "nouveaux" sont souvent mis de côté et recueillent peu de lectures, ce qui engendre de faibles revenus.

Apple propose une playlist qui met en avant les talents de demain

Avec des dizaines de millions d'utilisateurs au quotidien, les services de streaming sont une incroyable opportunité pour "booster" une carrière. L'équipe Apple Music a décidé de forcer le destin de certains artistes en mettant en avant leurs morceaux dans une playlist dédiée qui sera facilement accessible dans l'onglet "Explorer" de l'application.



Pour le mois de mars 2021, Apple nous fait découvrir deux nouveaux artistes qu'on ne connaissait pas encore. Il s'agit de la canadienne Tate Mcrae et du belge Noé Preszow.

Dans un communiqué de presse, le géant californien décrit Up Next comme une chance de découvrir les artistes qui commencent à se faire remarquer sur la scène internationale. De nombreux pays vont avoir accès à cette playlist spéciale, pour la France c'est déjà le cas, d'autres vont rejoindre prochainement.



Apple explique que Up Next sera régulièrement mis à jour, mais les artistes mis en avant ne seront pas les mêmes partout, Apple souhaite apporter une diversité et une visibilité pour un grand nombre de jeunes talents. L'objectif d'Apple Music est de faire découvrir un maximum de nouvelles musiques aux abonnés !

La playlist se présente comme les autres, vous avez une image qui illustre l'artiste présenté et une courte description.

Voici celle du premier "Up Next" :

Avec Up Next, Apple Music vous fait découvrir une nouvelle génération d’artistes captivants venus du monde entier, à l’image de la Canadienne Tate McRae. En France, on met à l’honneur Noé Preszow, nouvelle sensation belge de la pop qui a séduit par ses chansons légères et poétiques. Cette playlist est mise à jour régulièrement. Si un titre vous plaît, ajoutez-le à votre bibliothèque.

Apple insiste bien sur l'importance d'ajouter la musique qui vous plaît à votre bibliothèque, on rappelle que cette manipulation qui paraît banale est en réalité un gros soutient à l'artiste, surtout quand des centaines de milliers d'abonnés ont ce réflexe.