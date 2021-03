Twitter teste la prise en charge des vidéos YouTube

Dans les prochaines semaines, nous allons avoir le droit à du nouveau au sein de l'application Twitter (v8.57, 127 Mo, iOS 12.0) : outre l'arrivée prochaine de Spaces, sorte d'alternative à Clubhouse qui permettra de lancer des salons audio. En plus de ce prochain ajout, les développeurs du réseau social tester actuellement la prise en charge des vidéos Youtube au sein de l'application.

Jusqu'à présent, les vidéos ne se lisaient pas à même la plateforme, mais redirigeaient vers le site web officiel.

Starting today on iOS, we’re testing a way to watch YouTube videos directly in your Home timeline, without leaving the conversation on Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs