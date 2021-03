Motos électriques : 50% des motards veulent en acheter

Les conducteurs de deux roues électriques vont enfin pouvoir emprunter les voies bus et taxi en France. C'est en tout cas possible depuis le nouveau décret pris par le gouvernement pour...

La BikeSure Insurance Services, compagnie d'assurance pour motos, a réalisé une étude auprès de ces clients dans laquelle elle les questionne sur l'achat de bécanes électriques. 46,7% des personnes sondées seraient désireux de s'offrir l'un des modèles sur le marché quand 3,6% des conducteurs en possèdent déjà une. Les plus jeunes sont les plus intéressés par les motos électriques, avec 58% des moins de 25 ans à vouloir s'en acheter une.

L'un des arguments positifs dans l'achat d'une moto électrique n'est autre que l'accélération offerte par les moteurs, tandis que les personnes ayant du mal à s'imaginer au guidon de ces dernières sont craintifs par rapport à l'autonomie et la vitesse de recharge.

Alors que la plupart des constructeurs automobiles ont déjà un bon pied dans le marché de l'électrique, on assiste également à la naissance de motos adoptant la nouvelle norme. Si on pouvait croire que les motards auraient du mal à passer le cap, une récente étude de BikeSure nous apprend qu’un conducteur sur deux souhaiterait en acheter une.

