Un HomePod 2 avec écran et caméra ?

Il y a 3 heures

Alban Martin

Dans son article du jour centré sur un capteur de température non activé dans le HomePod mini, Mark Gurman de Bloomberg a brièvement mentionné qu'Apple avait "développé de nouveaux haut-parleurs avec écran et caméra". Un HomePod 2 à venir ?

Un HomePod 2 au niveau de la concurrence ?

Le journaliste américain suggère qu'Apple pourrait tenter l'expérience de nouveaux modèles HomePod avec un écran et une caméra pour rivaliser avec le Nest Hub Max de Google, l'Echo Show d'Amazon ou encore le Portal de Facebook. Mais Gurman avertit qu'un lancement n'est prévu dans l'immédiat.



Le Nest Hub Max de Google, par exemple, est équipé d'un écran tactile de 10 pouces qui peut également être contrôlé par la voix avec Google Assistant. L'écran permet aux utilisateurs de consulter des informations quotidiennes telles que la météo et les rendez-vous du calendrier, de visionner des vidéos de Netflix et d'autres sources avec Chromecast intégré, de lire de la musique via le système de haut-parleurs stéréo, de passer des appels vidéo à l'aide de la caméra intégrée de 6,5 mégapixels , contrôlez les accessoires pour la maison intelligente, et plus encore. Il peut même faire office de cadre numérique (cette mode du début des années 2010).



Le HomePod équipé d'une caméra et d'un écran offrirait vraisemblablement des fonctionnalités similaires telles que les appels vidéo FaceTime et l'intégration des caméras HomeKit, de quoi décupler ses possibilités.

© Ben Geskin : concept de HomePod 2 avec écran



Il y a quelques jours, Apple annonçait d'ailleurs qu'il abandonnait le HomePod original et se concentrait sur le HomePod mini. Tout cela laisse planer le doute sur les intentions de la société menée par Tim Cook sur se secteur pourtant porteur. Est-ce qu'Apple a enterré le premier HomePod pour sortir une toute nouvelle version bien plus aboutie ? Réponse dans quelques mois...