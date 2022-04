Bloomberg croit toujours au HomePod TV avec enceinte et caméra

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Évoqué il y a un certain temps déjà, le futur produit HomePod combinant une enceinte, des fonctions Apple TV et une caméra FaceTime serait toujours d’actualité et en cours de développement selon Mark Gurman, journaliste réputé de Bloomberg. Un concurrent des Amazon Echo Show et autre Facebook Portal.

Un nouveau produit Apple pour la maison

Dans sa dernière newsletter "Power On", Gurman a déclaré qu'il pense "absolument" qu'un nouveau HomePod est à venir qui sera probablement au centre de l'approche d'Apple à la maison.

Je pense absolument qu'un nouveau HomePod est à venir - plus précisément, un appareil combinant un HomePod, une Apple TV et une caméra FaceTime. Je ne pense pas qu'un grand HomePod autonome soit encore en développement, mais peut-être qu'un nouveau HomePod mini est à venir. Dans tous les cas, le produit combiné sera probablement au centre de l'approche d'Apple, avec des HomePod minis entourant cela dans toute la maison.

Gurman a suggéré pour la première fois l'année dernière qu'Apple travaillait sur un nouveau produit qui combine Apple TV et HomePod, doté d'une caméra pour les appels vidéo, le tout branché à un écran externe. En avril 2021, Gurman a déclaré que les autres capacités de l'appareil comprendraient les fonctions standard de l'Apple TV, comme regarder des vidéos et jouer, ainsi que les utilisations de l'enceinte intelligente, comme jouer de la musique et utiliser l'assistant numérique Siri d'Apple.

Au moment de la publication du rapport il y a un an, il était dit que le produit n'en était qu'à ses débuts et qu'Apple pouvait décider de ne pas le lancer ou d'en modifier les principales caractéristiques. Cependant, d'après la dernière lecture de la situation par Gurman, une sortie est plus que probable.



Apple a abandonné son HomePod original haut de gamme en mars 2021, juste après avoir lancé le HomePod mini, une version plus petite de l'enceinte intelligente. Cette dernière a été beaucoup plus populaire grâce à son prix plus bas. Le futur produit combinant HomePod, Apple TV et FaceTime serait donc probablement basé dessus, bien que personne ne sache encore à quoi cela pourrait ressembler. Une sorte de Mac mini avec haut-parleurs ou plutôt un HomePod avec un port HDMI ? Apple pourrait le nommer HomePod TV...