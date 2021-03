Underdogs : un nouveau jeu multijoueurs inspiré d'Overwatch

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Underdogs est un nouveau jeu intéressant qui est disponible depuis ce matin sur App Store et Play Store. Underdogs se définit comme une expérience multijoueur unique qui nous fait penser à Overwatch. Le but du titre de MoonBear est de travailler en équipe pour pousser le chariot vers la base ennemie.

Regardez le trailer vidéo de Underdogs :

Underdogs débarque sur iOS et Android

Underdogs est donc un jeu d'action rapide qui a été entièrement pensé pour le multijoueurs et les mobiles. Résultat, on s'amuse très rapidement en rejoignant des joueurs en ligne grâce à une ergonomie bien pensée, des équipes restreintes, une vue rapprochée et une belle réalisation.

Pour pimenter les joutes qui ne durent que quelques minutes, le studio a prévu des skins et des objets de personnalisation des personnages, un système de XP pour débloquer des armes et forcément, des classements avec des prix hebdomadaires. Bien évidemment, les cartes évolueront avec le temps, mais toujours en gardant le principe du chariot à pousser dans le camp adverse.



Les fans d'Overwatch, mais aussi des Battle Royale comme Fortnite trouveront certainement leur compte dans ce jeu gratuit qui affiche quelques in-apps pour se progresser dans la boutique.

Une belle découverte des créateurs de Pocket Build à télécharger maintenant.

