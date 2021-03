Crash Bandicoot: On the Run est disponible sur iOS !

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

Comme prévu, Crash Bandicoot: On the Run est de sortie en ce 23 mars. Disponible uniquement sur App Store dans un premier temps, ce nouveau jeu de la saga est à classer dans la catégorie des runners comme Temple Run.



Regardez la vidéo trailer :

Bienvenue dans Crash Bandicoot: On the Run! Il y a des îles à explorer, des choses à fabriquer, des boss à battre et des caisses à casser. C'est parti !

Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de sauver le multivers avec Crash Bandicoot et sa sœur Coco. Pour cela, vous retrouvez les mouvements de base qu'on a découvert sur PS1 comme courir, sauter et tourbillonner à travers des niveaux truffés d'ennemis et d'obstacles. Pour vaincre les sbires de l'affreux Neo Cortex, vous aurez aussi droit à des passages secrets ainsi qu'uaux fameux masques qui vous donnent un surcroît de force. OODIBIGAH !

Mobile et free-to-play oblige, le jeu réalisé par King propose de la personnalisation, la collection d'armes et des récompenses pour les plus assidus.

L'archipel Wumpa est vaste, et abrite des lieux incontournables, tels que le Bois aux tortues, les Ruines du temple et La grande porte.



Pour bien commencer, voici les conseils du studio :

Un tutoriel permet d'apprendre les mouvements de base et fabriquer des objets dans les labos

La création d'un compte King est obligatoire pour sauvegarder une partie

Rejoindre une équipe permet de participer aux classements

Télécharger le jeu gratuit Crash Bandicoot: On the Run!