Apple a cassé les raccourcis Siri partagés sur iCloud

Si vous rencontrez des problèmes lors du partage d'automatisations via l'application Raccourcis ou lorsque vous essayez d'accéder aux raccourcis partagés, vous n'êtes pas seul. Le problème est apparu dans la journée et fait que l'application Raccourcis affiche un message d'erreur lors de la tentative d'ouverture d'un raccourci partagé.

Ce problème a été noté par une variété d'utilisateurs et de créateurs de raccourcis comme le très actif Federico Viticci de MacStories. Spécialisé sur cette niche, le site affiche de nombreuses erreurs à cause de ce problème.



Le partage de raccourcis iCloud est conçu pour permettre aux créateurs de partager facilement leurs créations avec d'autres personnes. Vous pouvez créer un lien de partage iCloud dans l'application Raccourcis et partager ce lien avec d'autres utilisateurs afin qu'ils puissent l'ajouter à leur bibliothèque de raccourcis.

Malheureusement, c'est le processus qui est complètement hors service pour une raison encore inconnue. Lorsqu'un utilisateur ajoute un raccourci qui a été partagé via iCloud, il reçoit le message d'erreur suivant :

3 years of Shortcuts https://t.co/1rxiu3BRbk URLs are broken on @macstoriesnet right now.



Beyond the 229 shortcuts in the Archive, dozens of blog posts from our Shortcuts coverage have broken links.



Like I said, I hope this is a bug and a fix is coming. pic.twitter.com/1twX70F93Z