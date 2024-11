Apple met fin aux sauvegardes iCloud pour iOS 8 et versions antérieures

Apple continue sa marche en avant et fait le ménage dans ses services. La firme de Cupertino vient d'annoncer une nouvelle importante concernant son service de sauvegarde iCloud, qui impactera les utilisateurs d'appareils iOS plus anciens. Une décision qui s'inscrit dans la stratégie habituelle d'Apple visant à maintenir ses services à jour et sécurisés.

L'ancien système de sauvegarde iCloud d'Apple bientôt à la retraite

À partir du 18 décembre 2024, Apple va mettre fin au support des sauvegardes iCloud pour tous les appareils fonctionnant sous iOS 8 ou une version antérieure. Cette modification majeure implique non seulement l'impossibilité de créer de nouvelles sauvegardes, mais également la suppression pure et simple des sauvegardes existantes stockées sur iCloud pour ces appareils.

Apple justifie cette décision par une volonté "d'aligner plus étroitement" ses services avec ses "exigences minimales publiées en matière de logiciels". Un changement technique est également en cause : depuis iOS 9, Apple utilise CloudKit pour les sauvegardes iCloud, une technologie plus moderne et sécurisée que le système précédent.

Les solutions pour les utilisateurs concernés

Heureusement, Apple propose plusieurs solutions pour les utilisateurs d'appareils très anciens :

La mise à jour vers iOS 9 ou une version ultérieure pour les appareils compatibles (iPhone 4S ou plus récent, iPad 2 ou plus récent, iPod touch 5e génération ou plus récent)

La sauvegarde manuelle via un Mac ou un PC Windows en utilisant Finder sur macOS et iTunes sur Windows.

Il est important de noter que les applications et les données stockées sur les appareils ne seront pas affectées par ce changement. Seule la sauvegarde automatique dans le cloud est concernée.



Cette décision d'Apple rappelle l'importance de maintenir ses appareils à jour, non seulement pour des raisons de sécurité mais aussi pour continuer à bénéficier des services essentiels. Pour mettre cela en perspective, iOS 8 a été lancé il y a 10 ans, en 2014, une éternité à l'échelle de la tech, et c'est déjà beau qu'Apple ait maintenu ces services aussi longtemps. La plupart des utilisateurs actifs d'iPhone et d'iPad utilisent aujourd'hui des versions bien plus récentes du système d'exploitation, la dernière en date étant iOS 18.



Les utilisateurs concernés ont jusqu'au 18 décembre 2024 pour prendre les mesures nécessaires et sauvegarder leurs données importantes via l'une des méthodes alternatives proposées par Apple.