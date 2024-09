Un recours collectif contre les 5 Go d'iCloud et les sauvegardes d'iPhone

Une de perdue, dix de retrouvées. L'expression sied parfaitement à Apple en ce moment, mais pas pour de bonnes raisons. C'est un nouveau procès qui se profile à l'horizon, alors que la société vient d'en éviter un sur la surpaye de Tim Cook et qu'elle est en pleine bataille contre plusieurs société comme Masimo, Epic Games ou encore Spotify. Cette fois, il s'agit d'un recours collectif qui allègue qu'Apple a "augmenté les prix d'iCloud au point que le service ne génère presque plus que des bénéfices", notamment en laissant l'offre gratuite à 5 Go depuis plus de dix ans. Encore une histoire de monopole...

Encore un procès en vue pour Apple

Comme l'a rapporté le média Bloomberg Law, les (nombreux) plaignants accusent Apple de "truquer la concurrence" en n'offrant que 5 Go depuis toujours, largement insuffisant avec les téléphones modernes. Voici un premier extrait de la plainte :

Les détenteurs d'appareils Apple bénéficient de 5 Go d'espace de stockage iCloud gratuit, mais comme l'attestent les recettes d'iCloud d'Apple, la plupart des utilisateurs estiment que cela ne suffit pas pour répondre à leurs besoins de stockage et achètent un plan de stockage iCloud supplémentaire.

En effet, le niveau gratuit d'iCloud est resté limité à 5 Go d'espace de stockage depuis son introduction par Steve Jobs lors de la conférence mondiale sur le développement durable. C'était à la WWDC 2011 que l'on avait évidemment suivie en direct.

L'action en justice met principalement l'accent sur le fait que les utilisateurs d'iPhone n'ont qu'une seule option lorsqu'il s'agit d'effectuer des sauvegardes complètes de leur appareil, et cette option est le service iCloud d'Apple. Mais ce point n'est pas tout à fait vrai, il est toujours possible de sauvegarder ses données sur Mac ou PC.

Apple exige néanmoins de manière arbitraire que les détenteurs d'appareils mobiles utilisent iCloud pour sauvegarder certains types de fichiers - principalement les paramètres de l'appareil ainsi que les applications et les données des applications ("fichiers restreints"). En ce qui concerne les autres types de fichiers, par exemple les photos et les vidéos ("fichiers accessibles"), les détenteurs d'appareils mobiles Apple peuvent choisir parmi d'autres fournisseurs de stockage en nuage présents sur le marché, notamment Google Drive, Sync.com, pCloud et d'autres.

En fait, le problème pour les plaignants est qu'iCloud ne peut pas être remplacé par un service de stockage concurrent comme Dropbox ou Google Drive par exemple. En plus de limiter à 5 Go gratuit, Apple s'assure qu'elle seule pour conserver vos données.

Les restrictions imposées par Apple éliminent ce choix et, ce faisant, obligent effectivement les détenteurs d'appareils Apple à utiliser iCloud pour le stockage en nuage. D'un point de vue technique, Apple impose ce que les économistes appellent un lien "d'exigence". En d'autres termes, si les détenteurs d'un iPhone ou d'un iPad souhaitent utiliser le stockage en nuage pour les fichiers à accès restreint - et c'est le cas de la plupart d'entre eux -, iCloud est leur seule option pour répondre à cette exigence. Et pour tous ceux qui ont besoin de plus de 5 Go de stockage, c'est-à-dire la plupart des clients d'Apple, ils doivent payer pour cela.

Pour ceux qui veulent intenter une action en justice, "il n'y a aucune justification technologique ou de sécurité à ce qu'Apple impose l'utilisation d'iCloud pour les fichiers à accès restreint". C'est un nouveau cas de monopole, comme nous l'avons vu sur les paiements alternatifs ou la distribution des applications. En Europe, Apple va ouvrir l'iPhone aux magasins tiers et aux paiements tiers la semaine prochaine pour s'ouvrir à la concurrence. Mais les changements historiques ont été minutieusement pensés et ne satisfont pas du tout les sociétés comme Spotify et Epic Games.



Pour information, le plaignant principal est représenté par le cabinet d'avocats Hagens Berman, qui est à l'origine d'un certain nombre de recours collectifs contre Apple. Il avait notamment géré l'action collective de 560 millions de dollars contre Apple Books pour fixation des prix. Les américains voulant se joindre à l'action peut donc se rapprocher de Hagens Berman.