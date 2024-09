Un recours collectif remet en cause l'étanchéité de l'iPhone au Canada

La résistance à l'eau des iPhone est-elle vraiment à la hauteur des promesses marketing d'Apple ? C'est la question que soulève un cabinet d'avocats québécois qui souhaite lancer un recours collectif contre la firme à la pomme. LPC Avocats reproche à Apple de refuser systématiquement de réparer ou remplacer les iPhone endommagés par un contact avec un liquide, malgré les déclarations rassurantes du fabricant sur ce point.

Apple accusé de publicité mensongère sur la résistance à l'eau

Au cœur de la plainte, il y aurait un décalage entre le discours commercial d'Apple et la réalité vécue par certains utilisateurs d'iPhone. Le cabinet LPC avocats dénonce :

Apple présente ses iPhone comme étant "résistants à l'eau", mais les employés des Apple Store refusent systématiquement de réparer ou de remplacer les appareils qui sont entrés en contact avec un liquide, en invoquant une exclusion de garantie pour les dommages causés par l'eau.

Pourtant, la communication d'Apple laisse entendre que les iPhone peuvent résister à une immersion. "En bref, les iPhone d'Apple sont régulièrement endommagés par un contact avec un liquide alors qu'Apple a fait la publicité et a promis qu'ils pouvaient y résister", résume le cabinet d'avocats. D'où cette action en justice qui vise à faire annuler la clause d'exclusion de garantie pour "contact avec un liquide" et à obtenir des dommages et intérêts pour tous les clients concernés.



Pour rappel, la certification IP68 des iPhones n'est pas une garantie du tout. Elle sert à indiquer le degré auquel le smartphone peut, éventuellement, résister à la poussière et l'eau lors d'une immersion accidentelle mais les assurances et garanties d'Apple et de Care+ excluent les dommages liés à l'oxydation.

500$ canadiens réclamés pour chaque client lésé

L'avocat Joey Zukran, qui pilote ce dossier, représente notamment une étudiante de 19 ans dont l'iPhone a été endommagé au contact de l'eau près d'une piscine au Mexique. "Il a immédiatement cessé de fonctionner, alors que son téléphone avait été acheté neuf huit mois auparavant", a expliqué Me Zukran à la radio.

Lorsque sa cliente a apporté le téléphone au Genius Bar, le service après-vente d'Apple, on lui a répondu qu'elle était exclue de la garantie en raison du contact avec l'eau. L'avocat s'insurge :

C'est complètement ridicule quand on regarde le marketing qu'Apple utilise, s'insurge l'avocat. Comment pouvez-vous exclure les dégâts des liquides quand vous faites la publicité qu'il peut tomber dans une piscine et s'en sortir indemne ?

Le recours collectif vise donc à rendre nulle et non avenue l'exclusion pour "contact avec un liquide", à rembourser ceux qui ont dû payer pour faire réparer leur téléphone et à verser 500$ à toute personne qui s'inscrit à l'action en justice.

Apple déjà condamné pour violation de la loi sur la protection du consommateur

Ce n'est pas la première fois que Me Zukran s'attaque à Apple pour violation de la Loi sur la protection du consommateur du Québec. En 2018, il avait obtenu gain de cause contre la marque qui n'avait pas suffisamment informé les consommateurs québécois de la garantie légale et de l'obligation pour les fabricants de garantir leurs produits, en l'occurrence la batterie du téléphone, pour une durée raisonnable.

La Cour d'appel du Québec avait confirmé cette décision en 2021. Reste à voir si la justice donnera à nouveau raison aux utilisateurs floués par les belles promesses d'Apple. Une chose est sûre : l'étanchéité des iPhone n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre, et d'eau...